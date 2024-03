I vincitori della Europa Conference League 2023/24 si qualificano in Europa Conference League nel 2024/25?

I vincitori dell'Europa Conference League si qualificano di diritto alla fase campionato della Europa League 2024/25?

Sì, i vincitori della UEFA Europa Conference League di questa edizione sono certi di un posto nella fase campionato della UEFA Europa League 2024/25.

E se i vincitori si sono già qualificati in Europa League attraverso il campionato?

Nel formato della competizione post 2024, se i vincitori dell'Europa Conference League si sono già qualificati alla fase campionato di UEFA Champions League o Europa League attraverso il proprio campionato nazionale, allora il club col miglior coefficiente individuale di tutte le squadre delle qualificazioni in Europa League (sia percorso campioni che principale), va direttamente alla fase campionato.

Tuttavia, in questo caso non è consentito scavalcare altre squadre. Ciò significa che, ad esempio, un club del percorso principale può andare alla fase campionato solo a condizione che sia o la vincitrice della coppa nazionale oppure quello più in alto nel ranking tra le squadre della sua federazione che non si sono già qualificate direttamente alla fase campionato della competizione. In caso contrario, la qualificazione diretta alla fase campionato va al club con il coefficiente successivo più alto.

La spiegazione del format post-2024