Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: l'Ajax soffre ma si qualifica, l'Union SG batte a sorpresa il Francoforte

Nelle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League non sono mancati gol, spettacolo e risultati a sorpresa.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Chi si è qualificato agli ottavi? Ajax (NED)

Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Il tiro-cross di Kenneth Taylor nel secondo tempo supplementare decide la qualificazione in favore dell'Ajax poco dopo un errore di Nino Žugelj del Bodø/Glimt a porta vuota. Steven Berghuis porta gli ospiti in vantaggio nel primo tempo regolamentare. Nella ripresa vengono espulsi Josip Šutalo dell'Ajax (rosso diretto al 48') e Albert Gronkjær (secondo giallo al 66'), eroe del Bodø/Glimt all'andata. A sette minuti dalla fine, Patrick Berg sigla il gol che porta la sfida ai supplementari, prima del gol qualificazione di Taylor.

Statistica: la formazione di Eredvisie ha spezzato una piccola maledizione in Norvegia: aveva perso entrambe le doppie sfide europee in cui aveva pareggiato 2-2 in casa nella gara di andata.

La rete di Cameron Puertas si è rivelata decisiva per l'Union SG BELGA MAG/AFP via Getty Images

L'Union SG batte a sorpresa il Francoforte volando agli ottavi dopo una prestazione gagliarda.

Dopo un primo tempo a reti bianche, i belgi passano in vantaggio nei primi minuti del secondo tempo con Cameron Puertas. All'80' gli ospiti raddoppiano con Dennis-Yerai Eckert Ayensa (entrato a partita in corso). Il Francoforte accorcia le distanze con Junior Dina Embibe, ma nonostante il forcing finale, non trova il gol del pari.

Statistica: l'Union SG è imbattuto da 20 partite tra tutte le competizioni.

Takuro Kaneko festeggia la qualificazione della Dinamo agli ottavi Getty Images

Dopo l'1-0 dell'andata, Bruno Petković sfiora il gol su punizione e poi colpisce il palo da distanza ravvicinata, ma il nuovo arrivato in casa Betis, Cédric Bakambu, pareggia i conti tra andata e ritorno al 38' superando Ivan Nevistić da posizione defilata.

La Dinamo nella ripresa si fa più pericolosa e segna l'1-1 che vale la qualificazione con Takuro Kaneko su assist di Arbër Hoxha dalla sinistra.

Statistica: la Dinamo ha perso una delle ultime 13 partite tra tutte le competizioni (V9 P2).

Ayoub El Kaabi ha segnato su rigore Getty Images

Il rigore di Ayoub El Kaabi al 45' basta all'Olympiacos per qualificarsi senza troppe difficoltà agli ottavi dopo la vittoria per 1-0 dell'andata.

Statistica: il club greco si è qualificato in 11 doppi confronti europei dopo aver vinto l'andata in casa.

Prossime partite Le vincitrici di queste sfide non saranno teste di serie al sorteggio degli ottavi di venerdì, che le abbinerà alle teste di serie. Le squadre non teste di serie giocheranno in casa all'andata. Teste di serie

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE) Non teste di serie

Ajax (NED)

Dinamo Zagreb (CRO)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Il Molde travolge a domicilio il Legia grazie alla doppietta di Fredrik Gulbrandsen intervallata dal gol di Eirik Hestad.

Statistica: il Molde ha perso solo una delle ultime sei partite in competizioni UEFA (V4 P1).

Dopo il convincente successo dell'andata, lo Slovan batte di misura lo Strum Graz in casa con la rete di Mika Biereth.

Statistica: lo Sturm partecipa alle fasi successive di una competizione europea per la prima volta dalla seconda fase a gironi di UEFA Champions League del 2000/01.

La squadra svizzera accede agli ottavi per la prima volta dopo 22 anni grazie al gol di Thimothé Cognat dopo appena sei minuti, e alla grande prestazione del portiere Jérémy Frick.

Statistica: il Servette ha interrotto una striscia di sette trasferte senza vittorie in competizioni UEFA con la vittoria in Bulgaria (P3 S4).

Frantzdy Pierrot, match-winner dell'andata, fa la differenza anche in Belgio, segnando su un passaggio di Anan Khalaili dopo appena quattro minuti. I padroni di casa trovano l'1-1 al 69' con Tarik Tossoudali ma non riescono a segnare il raddoppio nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Daniel Sundgren al 72'.

Statistica: il Maccabi Haifa ha vinto 13 delle 16 doppie sfide europee nelle quali ha vinto l'andata in casa.

