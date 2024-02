Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: pari in rimonta per l'Ajax, lo Sturm Graz cala il poker

Sette sfide su otto dell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League sono ancora pienamente aperte dopo essere terminate in pari o con un solo gol di margine. Tra i successi spicca il 4-1 dello Sturm Graz sullo Slovan Bratislava, mentre l'Ajax, dopo essere andato sotto di due gol contro il Bodø/Glimt, ha pareggiato in rimonta in superiorità numerica.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Ajax - Bodø/Glimt 2-2

Il capitano Steven Berghuis sigla il pareggio nei minuti di recupero con uno splendido pallonetto, consentendo all'Ajax di ottenere un prezioso pari contro i coriacei ospiti norvegesi. Albert Grønbæk segna una doppietta per il Bodø/Glimt (16' e 64'), ma dopo essere rimasti in dieci al 90' per l'espulsione di Odin Bjørtuft, l'Ajax trova il clamoroso pari grazie ai gol di Branco van den Boomen su rigore e alla rete di Berghuis al settimo minuto di recupero.

Statistica: l'Ajax non vince nella fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA da sette partite (P4 S3).

Union SG - Francoforte 2-2

L'Union SG recupera due gol di svantaggio negando al Francoforte la vittoria a Bruxelles. Gli ospiti passano in vantaggio dopo tre minuti con una conclusione ravvicinata di Fares Chaibi e dopo altri sette minuti raddoppiano con Sasa Kalajdzic. Prima della fine del primo tempo, i padroni di casa accorciano con Mathias Rasmussen, e al 68' trovano il pari con Gustaf Nilsson. A 12 minuti dalla fine, l'Union resta in dieci per l'espulsione Charles Vanhoutte ma resiste agli assalti degli avversari.

Statistica: l'Union SG non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 11 partite casalinghe in competizioni UEFA.

Real Betis - Dinamo Zagabria 0-1

Il rigore di Bruno Petković nel secondo tempo permette ai campioni croati di vincere di misura in casa del Siviglia. La partita non regala tante emozioni fino a quando nel secondo tempo il difensore del Betis, Riad, concede un rigore agli avversari per un tocco di mano in area. Gli ospiti vanno sul dischetto con Petković che supera il portiere Rui Silva. I padroni di casa sfiorano il pari con un palo colpito da Willian José su punizione, ma la partita si chiude sull'1-0.

Statistica: gli ospiti avevano perso le precedenti sette trasferte in competizioni UEFA contro squadre spagnole.

Olympiacos - Ferencváros 1-0

La rete all'83' di Ayoub El Kaabi su cross di Rodinei permette alla squadra di José Luis Mendilibar, all'esordio sulla panchina dell'Olympiacos, di portare a casa un importante vittoria in vista del ritorno.

Statistica: El Kaabi ha segnato sei gol nelle ultime cinque presenze casalinghe in competizioni UEFA con l'Olympiacos.

Prossime partite Le gare di ritorno si giocano il 22 febbraio. Le vincitrici degli spareggi guadagneranno un posto al sorteggio degli ottavi di finale del 23 febbraio e non saranno teste di serie. Le teste di serie sono Aston Villa (ENG), Club Brugge (BEL), Fenerbahçe (TUR), Fiorentina (ITA), LOSC Lille (FRA), Maccabi Tel Aviv (ISR), PAOK (GRE), Viktoria Plzeň (CZE).

Il meglio delle altre partite

• Lo Sturm Graz, che ha superato una fase a gironi UEFA per la prima volta nella sua storia, ha ipotecato la qualificazione agli ottavi grazie al successo casalingo per 4-1 contro lo Slovan Bratislava.

• Dopo essere andato sul 3-0 nei primi 24 minuti grazie alla doppietta di Fredrik Gulbrandsen e al gol di Kaasa, il Molde ha rischiato la clamorosa rimonta dopo il gol di Josué e un colpo di testa di Rafał Augustyniak nel giro di sette minuti del secondo tempo.

• Sette partite su otto sono terminate in pareggio o con un gol di margine.