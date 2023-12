UEFA Europa Conference League: conosciamo le squadre ancora in corsa

Il cammino verso la gloria in UEFA Europa Conference League 2023/24 ha raggiunto la fase a eliminazione diretta, ma chi è ancora in corsa nella competizione?

Qualificate alla fase a eliminazione diretta? Ottavi di finale (prime dei gironi)

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Fiorentina (ITA)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE) Spareggi fase a eliminazione diretta (seconde dei gironi)

Bodø/Glimt (NOR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Ferencváros (HUN)

Frankfurt (GER)

Gent (BEL)

Legia (POL)

Ludogorets (BUL)

Slovan Bratislava (SVK) Spareggi fase a eliminazione diretta (trasferite dalla Europa League)

Ajax (NED)

Maccabi Haifa (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Real Betis (ESP)

Servette (SUI)

Sturm Graz (AUT)

Union SG (BEL)

Ranking UEFA*: 13°

Come si è qualificato: 3rd in Eredivisie

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UEL (S1-3 contro Union Berlin)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: campione ECCC/UCL (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95), campione UCUP (1991/92), campione ECWC (1986/87)

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: 7° in Premier League

Fase a gironi: prima Gruppo E

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: campione ECCC (1981/82)

Ranking UEFA: 81°

Come si è qualificato: 1° in Eliteserien

Fase a gironi: secondo Gruppo D

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S0-1 contro Lech Poznań)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UECL quarti di finale (2021/22)

Ranking UEFA: 30°

Come si è qualificato: 4° in First League belga

Fase a gironi: primo Gruppo D

Passata stagione: UCL ottavi di finale (L1-7 vs Benfica)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECCC vice campione (1977/78), UCUP vice campione (1975/76)

Ranking UEFA: 29°

Come si è qualificato: 1° in First League croata

Fase a gironi: secondo Gruppo C

Passata stagione: UCL Fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC semifinale (1960/61)

Ranking UEFA: 58°

Come si è qualificato: 2° in Süper Lig turca

Fase a gironi: prima Gruppo H

Passata stagione: UEL ottavi di finale (S1-2 contro Siviglia)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UCL quarti di finale (2007/08)

Ranking UEFA: 62°

Come si è qualificato: 1° in Nemzeti Bajnokság I ungherese

Fase a gironi: secondo Gruppo F

Passata stagione: UEL ottavi di finale (S0-4 contro Bayer Leverkusen)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC vice campione (1974/75)

Ranking UEFA: 80°

Come si è qualificato: 8° in Serie A

Fase a gironi: primo Gruppo F

Passata stagione: vice campione (S1-2 contro West Ham)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC campione (1960/61)

Ranking UEFA: 22°

Come si è qualificato: 7° in Bundesliga

Fase a gironi: secondo Gruppo G

Passata stagione: UCL ottavi di finale (S0-5 contro Napoli)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UCUP/UEL campione (1979/80, 2021/22)

Ranking UEFA: 47°

Come si è qualificato: 5° in Pro League belga

Fase a gironi: secondo Gruppo B

Passata stagione: quarti di finale (S2-5 contro West Ham)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UECL quarti di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 137°

Come si è qualificato: 2° in First Division polacca

Fase a gironi: seconda Gruppo E

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECCC semifinale (1969/70), ECWC semifinale (1990/91)

Ranking UEFA: 59°

Come si è qualificato: 5° in Ligue 1

Fase a gironi: primo Gruppo A

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UCL ottavi di finale (2021/22), UCUP/UEL ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)

Ranking UEFA: 78°

Come si è qualificato: 1° in A League bulgara

Fase a gironi: secondo Gruppo H

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S2-2, 0-3dcr contro Anderlecht)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UEL ottavi di finale (2013/14)

Ranking UEFA: 113°

Come si è qualificato: 1° in Premier League israeliana

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: UCL fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC quarti di finale (1998/99)

Ranking UEFA: 71°

Come si è qualificato: 3° in Israeli Premier League

Fase a gironi: primo Gruppo B

Passata stagione: spareggi qualificazione (S1-2 contro Nice)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UEL sedicesimi di finale (2013/14, 2020/21), UECL spareggi fase a eliminazione diretta (2021/22)

Ranking UEFA: 70°

Come si è qualificato: 1° in Norwegian Premier Division

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UEL ottavi di finale (2020/21)

Ranking UEFA: 46°

Come si è qualificato: 3° in Super League greca

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: UEL fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UCL quarti di finale (1998/99), ECWC quarti di finale (1992/93)

Ranking UEFA: 67°

Come si è qualificato: 4° in Super League greca

Fase a gironi: primo Gruppo G

Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S1-3 contro Levski Sofia)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC quarti di finale (1973/74), UECL quarti di finale (2021/22)

Ranking UEFA: 48°

Come si è qualificato: 6° in Liga

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: UEL ottavi di finale (S1-5 contro Man United)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Ranking UEFA: 212°

Come si è qualificato: 2nd in Super League svizzera

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC quarti di finale (1966/67, 1978/79)

Ranking UEFA: 69°

Come si è qualificato: 1° in First League slovacca

Fase a gironi: secondo Gruppo A

Passata stagione: ottavi di finale (S4-4, 1-4dcr contro Basel)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: ECWC campione (1968/69)

Ranking UEFA: 115°

Come si è qualificato: 2° in Austrian Bundesliga

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: UEL fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UCUP quarti di finale (1983/84), ECWC quarti di finale (1975/76)

Ranking UEFA: 83°

Come si è qualificato: 3° in Belgian First League

Fase a gironi: trasferito dall'Europa League

Passata stagione: UEL quarti di finale (S2-5 contro Leverkusen)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UEL quarti di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 74°

Come si è qualificato: 3° in Czech First League

Fase a gironi: primo Gruppo C

Passata stagione: UCL fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in competizioni UEFA: UEL ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18)

*Coefficiente per club rilevato all'inizio del 2023/24

Precisazioni e legenda

• UEFA Europa Conference League se non specificato

• Risultato complessivo se applicabile

UCL = UEFA Champions League

UEL = UEFA Europa League

UECL = UEFA Europa Conference League

ECCC = Coppa dei Campioni

UCUP = Coppa UEFA

ECWC = Coppa delle Coppe

Scarica l'app Europa