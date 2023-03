Cosa guardare all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League

West Ham, Fiorentina, AZ Alkmaar e Nice hanno vinto al ritorno degli ottavi di finale ma affrontano una dura prova esterna all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi caldi in vista delle gare di andata dei quarti.

Andata quarti di finale: 13 aprile

Gent - West Ham (18:45 CET)

Lech - Fiorentina (21:00 CET)

Anderlecht - AZ (21:00 CET)

Basel - Nice (21:00 CET)

Cosa guardare

Highlights: West Ham - AEK Larnaca 4-0

West Ham di nuovo nella storia?

Squadra tra le più in forma nella competizione con 10 vittorie consecutive (qualificazioni comprese), il West Ham sembra favorito anche dall'almanacco dopo il sorteggio contro il Gent. La prima partita in assoluto degli Hammers in una competizione UEFA è stata proprio contro la squadra belga – che allora si chiamava La Gantoise – al primo turno della Coppa delle Coppe nel 1964. Quella stagione si è conclusa con il loro unico trofeo europeo grazie alla vittoria contro il 1860 München in finale allo stadio di Wembley.

"Vogliamo rivincere un trofeo, è l'obiettivo dall'inizio della stagione", ha detto l'attaccante Jarrod Bowen. "Anche l'anno scorso avevamo questa ambizione, ma ora vogliamo arrivare fino in fondo. Sappiamo che non sarà facile e che ci sono ancora alcune squadre di alto livello, ma siamo ai quarti e non siamo lontani".

Highlights: Sivasspor - Fiorentina 1-4

Il Lech alza la testa

In questa stagione, il Lech è sempre salito in cattedra contro le squadre più blasonate: ora dovrà ripetersi, perché ad attenderlo ai quarti c'è la Fiorentina. Il successo per 3-0 contro il Villarreal, che ha suggellato la qualificazione nel Gruppo C, è stato il primo di cinque clean sheet consecutivi per la squadra polacca, che cresce e potrebbe avere una freccia in più al suo arco.

Bartosz Salamon ha infatti trascorso 14 anni in Italia, giocando nel Cagliari, SPAL e Frosinone, prima di passare al Lech nel 2021. "È un buon sorteggio", ha detto il difensore. "In questa fase devi solo giocare con più entusiasmo possibile e godertela. Sarà un bel viaggio per me - ci sono alcuni miei ex compagni - e sarà un partita interessante. Ho giocato in Serie A contro la Fiorentina e so cosa aspettarmi, possiamo fare un buon risultato."

Highlights: Slovan Bratislava - Basilea 2-2 (1-4 dcr)

Basilea contro la maledizione francese

Il Basilea, che l'anno scorso è stato eliminato dal Marsiglia agli ottavi di questa competizione, sarà ansioso di evitare la seconda eliminazione consecutiva contro una squadra francese. Il suo prossimo avversario è il Nizza, che con la vittoria per 3-1 contro lo Sheriff al ritorno degli ottavi è arrivato a 12 partite senza sconfitte fra tutte le competizioni.

La squadra di Heiko Vogel avrà qualche dritta per la gara in Svizzera perché ha tra le sue fila due ex Nizza, il difensore Andy Pelmard e il centrocampista Dan Ndoye. Entrambi sono passati al Basilea nell'autunno 2021, ma qualsiasi informazione privilegiata sulla loro ex squadra sarà fondamentale perché il Nizza ha dato inizio alla sua imbattibilità quando Didier Digard è subentrato a Lucien Favre a gennaio.