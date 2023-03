Lazio-AZ Alkmaar 1-2: ko amaro per i Biancocelesti

La Lazio cade 2-1 in casa nell'andata degli ottavi di UEFA Europa Conference League. All'Olimpico, Pedro illude la squadra di Maurizio Sarri, ma a vincere è l'AZ Alkmaar grazie ai gol di Milos Kerkez. Per la qualificazione, tra nove giorni in Olanda, servirà un'impresa.



Lazio-AZ Alkmaar 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Lazio, sospinta dalla creatività di Luis Alberto e Milinković-Savić, impiega appena 18 minuti per sbloccare il risultato. Grande spunto di Mattia Zaccagni sulla sinistra e splendido colpo da "biliardo" di Pedro, che non dà scampo al portiere della nazionale australiana Mathew Ryan.

Lo spagnolo, al primo gol nella competizione (il sesto stagionale), va vicino al raddoppio, ma trova sulla sua strada il numero 1 avversario. La squadra olandese, inconsistente nella parte iniziale del primo tempo, inizia a prendere coraggio. Sven Mijnans colpisce il palo con un tiro deviato da Danilo Cataldi, poi allo scadere del primo tempo arriva il pareggio.

La firma è quella dell'attaccante greco Pavlidis, che con un tocco sotto misura sull'ottimo assist dell'attaccante svedese Jesper Karlsson trova il suo sesto gol nella competizione e soprattutto l'1-1. I padroni di casa hanno subito un sussulto, ma il gran destro di Milinković-Savić deve fare i conti con la traversa.



La ripresa si apre con Alessio Romagnoli in campo al posto di Nicolò Casale e la Lazio all'attacco, ma i tentativi di Felipe Anderson e Milinković-Savić sono troppo "timidi" per impensierire Ryan. Così, al 62', la squadra olandese perfeziona la rimonta e si porta in vantaggio.



Evangelos Pavlidis dell'AZ Alkmaar festeggia dopo aver realizzato l'1-1 all'Olimpico contro la Lazio Getty Images

Su una transizione, Karlsson trova il secondo assist della sua ispiratissima serata e libera il sinistro di Kerkez, che non dà scampo a Maximiano: per l'ungherese, un passato nella Primavera del Milan, è il secondo gol nella competizione dopo quello al Vaduz nei gironi.



I Biancocelesti non riescono a riequilibrare la gara e settimana prossima dovranno vincere nei Paesi Bassi per sperare nella qualificazione.