Sorteggio ottavi Europa Conference League: possibili accoppiamenti e precedenti

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Sheriff (MDA)

Come funziona il sorteggio

• Le otto vincitrici della fase a gironi sono designate come teste di serie; le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta come non teste di serie.

• Le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa.

• I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro.