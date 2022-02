Andata spareggi Europa Conference League: anteprima partita per partita

Leicester, Celtic e Fenerbahçe sono tra le squadre in campo nelle sfide tra le otto squadre trasferite dalla UEFA Europa League e le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa Conference League.

Sarà una sfida dal significato speciale per Kasper Schmeichel e Jannik Vestergaard del Leicester, che ospitano i detentori della Coppa di Danimarca. Il Randers non esisteva neanche quando Schmeichel ha iniziato la carriera nelle giovanili del Manchester City, ma si è affermato nella massima serie danese ed attualmente a sette punti dalla vetta in vista della ripresa del campionato. Stephen Odey, dieci gol all'attivo in questa stagione, potrebbe avere qualche possibilità contro una difesa del Leicester non sempre impeccabile.

Matt Elliott sul prossimo impegno del Leicester

Lo sapevi?

Il Randers ha vinto solo una delle ultime otto trasferte europee (P3 S4), 1-0 contro il Sant Julià (Andorra) all'andata del primo turno di qualificazione di Europa League 2015/16 (4-0 tot.).

Celtic - Bodø/Glimt

Il Bodø/Glimt contende allo Sheriff il ruolo di rivelazione della stagione in Europa. Il successo dei neocampioni di Norvegia ha avuto però i suoi svantaggi, perché Patrick Berg ed Erik Botheim sono partiti per altri lidi durante la sosta invernale. Kjetil Knutsen dovrà quindi portare a termine una difficile ricostruzione, non aiutata dal fatto che la squadra non gioca una partita ufficiale da due mesi. Il ricordo del 6-1 sulla Roma e una striscia di 26 gare senza sconfitte fanno ben sperare, ma anche il Celtic è in forma.

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Lo sapevi?

Il Celtic ha avuto la peggior difesa della fase a gironi di Europa League 2021/22, con 15 gol subiti in sei partite.

Potrebbe prospettarsi un'altra stagione da dimenticare per il Fenerbahçe. Il Trabzonspor è ampiamente in vetta alla Süper Lig e anche il Konyaspor, secondo, potrebbe essere troppo lontano. L'Europa League non è stata facile, ma la squadra turca spera ancora di tornare a vincere un trofeo dopo otto anni. Per quanto riguarda lo Slavia, la formazione allenata da Jindřich Trpišovský ha raggiunto i quarti della scorsa Europa League eliminando avveraarie come Leicester e Rangers e ha chiuso la prima parte della stagione come un treno: 13 gare senza sconfitte e primo posto in Repubblica Ceca prima della sosta.

Gol della fase a gironi: top ten

Lo sapevi?

Filip Novák del Fenerbahçe milita nella nazionale ceca. Ha giocato sei volte contro lo Slavia nel campionato ceco con Zlín e Jablonec (V3 P2 S1), segnando in entrambe le partite contro lo Slavia con il Jablonec nel 2014/15 (1-1 t, 2-1 c).

Il Marsiglia sembra aver trovato il passo giusto dopo la vittoria sulla Lokomotiv Moskva alla sesta giornata che gli ha permesso di rimanere in Europa. Da allora, l'undici di Jorge Sampaoli ha perso solo due volte, abbinando una difesa tenace al talento offensivo di Arkadiusz Milik, Dimitri Payet e Cengiz Under. Il Qarabağ, primo in Azerbaigian, non farà solo presenza, perché nella fase a gironi si è comportato bene e ha subito solo due sconfitte in tutta la stagione.

Lo sapevi?

Entrambe le squadre hanno perso solo una volta nella fase a gironi. L'OM ha pareggiato le prime quattro partite di Europa League, mentre il Qarabağ ha collezionato tre successi e due pareggi prima della confitta alla sesta giornata che lo ha condannato al secondo posto.

Prossime tappe Le gare di ritorno si giocano il 24 febbraio. Le vincitrici degli spareggi guadagnano un posto al sorteggio degli ottavi di finale del 25 febbraio e non saranno teste di serie. Le teste di serie sono AZ Alkmaar, Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Gent, LASK, Rennes e Roma.

Highlights: HJK - M. Tel-Aviv 0-5

Una gara particolarmente importante per Eran Zahavi del PSV, che ha passato tre anni e mezzo al Maccabi a inizio carriera. Anche se il 34enne attaccante ha avuto più difficoltà ad Eindhoven, il fatto di affrontare un'avversaria israeliana potrebbe tirare fuori il meglio da lui. Il PSV bracca l'Ajax in Olanda, mentre il Maccabi è staccato dalla vetta, ma nelle ultime settimane è cresciuto e si è già messo in luce in Europa Conference League.

Lo sapevi?

Zahavi ha segnato 127 gol in 168 partite con il Maccabi in tutte le competizioni, vincendo tre campionati consecutivi (2012/13, 2013/14 e 2014/15) e laureandosi capocannoniere nelle ultime due stagioni.

Gol della settimana Heineken UECL, prima giornata: Ricardo Gomes - (Partizan)

Negli ultimi 12 mesi, Adam Hložek ha destato l'interesse delle squadre più forti d'Europa. Il nazionale ceco non ha ancora raggiunto gli apici della scorsa stagione ma, a soli 19 anni, non ha certo compromesso la sua carriera. Tra le fila del Partizan, il 30enne Ricardo Gomes vola sempre più in alto: nel fine settimana, alla prima uscita del 2022, ha infatti messo a segno il 23esimo gol stagionale.

Lo sapevi?

Le squadre si sono affrontate nel marzo del 1966, quando il Partizan ha battuto lo Sparta ai quarti di Coppa dei Campioni. La squadra serba ha recuperato una sconfitta per 4-1 a Praga vincendo 5-0 a Belgrado e raggiungendo la finale, persa 2-1 contro il Real Madrid a Bruxelles.

Le squadre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Il centrocampista sloveno Jasmin Kurtić, 33 anni, si è rivelato un'arma in più in attacco alla prima stagione in Grecia, superando i dieci gol per la prima volta in carriera. Imbattuta da 14 partite (con 12 vittorie), la squadra di Salonicco sta tornando in forma proprio al momento giusto. Il Midtjylland, che non gioca a livello ufficiale dal 12 dicembre, dovrà mettersi alla prova alla prima uscita del 2022 e ha anche rallentato il passo prima della sosta.

Lo sapevi?

Il PAOK ha centrato la sua prima vittoria in Danimarca (al terzo tentativo), battendo il Copenaghen per 2-1 alla terza giornata.

Grandi parate della fase a gironi

Il Vitesse ha avuto una stagione altalenante, battendo squadre come Tottenham e Feyenoord (due volte) ma perdendo anche 5-0 ad agosto contro l'Ajax. Il Rapid, che cerca di raggiungere gli ottavi di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1997/98, è più difficile da valutare dopo la lunga sosta invernale in Austria.

Lo sapevi?

L'ultima sfida tra il Rapid e una squadra olandese si è conclusa con un memorabile 5-4 complessivo contro l'Ajax al terzo turno preliminare di Champions League 2015/16 (2-2 c, 3-2 t).