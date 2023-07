UEFA CONMEBOL Club Challenge, Siviglia - Independiente del Valle: guida alla partita

Il Siviglia affronterà gli ecuadoregni dell'Independiente del Valle, mercoledì 19 luglio nella prima UEFA CONMEBOL Club Challenge.

Questa edizione inaugurale prende il nome 'Antonio Puerta XII', in onore dell'ex giocatore del Siviglia, scomparso nel 2007 a 22 anni in seguito a un arresto cardiaco.

Chi giocherà la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La partita sarà tra gli spagnoli del Siviglia e gli ecuadoregni dell'Independiente del Valle. Il Siviglia si è aggiudicato la Coppa UEFA/Europa League per la settima volta nel 2022/23, mentre l'Independiente del Valle ha vinto la Copa CONMEBOL Sudamericana 2022, ovvero la competizione sudamericana equivalente alla Europa League. La Copa CONMEBOL Sudamericana si è giocata da marzo a ottobre.

Come sono arrivate le squadre sin qui?

Il Siviglia ha battuto la Roma per 4-1 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari della finale di Europa League 2022/23 che si è giocata a Budapest, in Ungheria. Quello è stato il settimo successo del club spagnolo nella competizione (due in Coppa UEFA, cinque in Europa League). L'Independiente del Valle, invece, ha battuto i brasiliani del São Paulo per 2-0 nella finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2022, disputata a Cordoba, in Argentina. Per i Negriazules si tratta del secondo titolo in Copa CONMEBOL Sudamericana.

L'esultanza dell'Independiente del Valle dopo la vittoria della Copa CONMEBOL Sudamericana a ottobre 2022 Getty Images

Quando si gioca la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La partita si giocherà a Siviglia, mercoledì 19 luglio alle 22:00 CEST (alle 15:00 in Ecuador).

Dove si giocherà la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La partita si giocherà all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia Juventus FC via Getty Images

Chi arbitrerà la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La squadra arbitrale sarà nominata dalla UEFA. Ulteriori dettagli a seguire.

Come acquistare i biglietti per la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

I biglietti saranno acquistabili dai tifosi dei due club e dal pubblico neutrale attraverso il Siviglia.

Come funziona la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La partita è considerata un'amichevole, con entrambe le squadre che hanno concordato sostituzioni illimitate con tre interruzioni programmate in linea con i regolamenti UEFA sulle competizioni per club. In caso di pareggio dopo i 90 minuti, non ci saranno tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Perché è stata introdotta la UEFA CONMEBOL Club Challenge?

La partita fa parte dell'espansione della collaborazione tra la UEFA e la CONMEBOL, ovvero l'organo di governo del calcio sudamericano, che comprende il calcio femminile, il futsal e le categorie giovanili, lo scambio di arbitri, i programmi di formazione tecnica e la Finalissima, che oppone i vincitori degli Europei UEFA femminili e maschili ai rispettivi detentori della Copa América.