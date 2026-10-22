Seconda giornata di UEFA Conference League: perde l'Atalanta, a punteggio pieno Trabzonspor e Monaco
giovedì 22 ottobre 2026
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Nella seconda giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta perde 2-0 in casa dell'Ajax, mentre Trabzonspor e Monaco vincono e rimangono a punteggio pieno.
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Nella seconda giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta perde 2-0 in casa dell'Ajax, mentre Trabzonspor e Monaco continuano a vincere e balzano in vetta a punteggio pieno.
Vi raccontiamo le partite della seconda giornata.
Risultati seconda giornata
Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
Crvena Zvezda - Copenhagen 2-2
Jablonec - Brighton 0-0
Kauno Žalgiris - Brann 1-4
Getafe - Lugano 2-5
Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
Pafos - Riga 1-1
Trabzonspor - Hearts 2-0
Ajax - Atalanta 2-0
Aarhus - Egnatia 1-1
Monaco - Freiburg 3-0
Midtjylland - Sint-Truidense 0-1
Thun - Hajduk Split 0-1
Borac - KuPS Kuopio 2-0
Lincoln Red Imps - Twente 1-4
Braga - Gent 2-0
Trabzonspor - Hearts 2-0
Mohamed Salah festeggia la sua 150ª presenza nelle competizioni UEFA con un gol e un assist, contribuendo a prolungare la serie di vittorie della sua squadra.
La formazione della Premiership scozzese colpisce un palo con Malachi Fagan-Walcott, ma va sotto alla mezz'ora con un rigore trasformato con freddezza da Salah dopo un fallo di Tómas Bent Magnússon.
Il nazionale egiziano al 58' serve l'assist per il raddoppio di Djú Franculino – il 200° gol del club in competizioni europee. Nei minuti di recupero il Trabzonspor resta in dieci per il rosso a Sidny Lopes Cabral, ma il risultato non cambia.
Monaco - Freiburg 3-0
Anche il Monaco rimane a punteggio pieno dopo due partite grazie a un convincente successo allo Stade Louis II.
Una splendida azione individuale di Paris Brunner porta in vantaggio allo scadere del primo tempo i padroni di casa, che raddoppiano all'83 con Lamine Camara, prima del 3-0 definitivo di Ansu Fati da distanza ravvicinata.
Jablonec - Brighton 0-0
I padroni di casa conquistano il loro primo punto di questa fase campionato grazie a una prestazione grintosa e ordinata che riesce ad arginare il prolifico attacco del Brighton.
Ajax - Atalanta 2-0
Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane (entrati entrambi a partita in corso) segnano nel finale, consentendo all’Ajax di battere l'Atalanta e riscattarsi dalla sconfitta subita nella prima giornata.
Lucas Rosa sfiora il gol per i Godenzonen nei primi minuti, ma il suo tiro si infrange sul palo dopo una deviazione.
L’ingresso in campo di Arokodare dalla panchina dà nuova linfa agli uomini di Míchel che sbloccano il risultato all'87', prima del 2-0 definitivo di Ouazane su assist proprio di Arokodare.
Il meglio dagli altri campi
- Il Panathinaikos vola in testa alla classifica della fase campionato grazie alla vittoria per 5-1 nella trasferta col Kairat Almaty; con i due gol segnati nella partita, Cyriel Dessers ha raggiunto Mikael Ishak del Lech Poznań in vetta alla classifica marcatori di sempre della competizione.
- Il Lugano vince in rimonta per 5-2 contro il Getafe e rimane a punteggio pieno in classifica. La capolista della Super League svizzera ha segnato otto gol nelle prime due partite della fase campionato.
- Noah Holm del Brann ha segnato la prima tripletta della fase campionato 2026/27 nel 4-1 sul Kauno Žalgiris in Lituania.
Terza giornata (5 novembre)
Ore 18:45 CET
Aarhus - Braga
Atalanta - Kairat Almaty
Midtjylland - Ajax
Thun - Hearts
Crvena Zvezda - Inter Escaldes
KuPS Kuopio - Gent
Lincoln Red Imps - Hajduk Split
Mjällby - Borac
Trabzonspor - Freiburg
Ore 21:00 CET
Monaco - Nordsjælland Copenhagen - Iberia Tbilisi Lugano - Kauno Žalgiris Twente - Pafos Getafe - Brighton Sint-Truidense - Brann Panathinaikos - CSKA Sofia Riga - Jablonec Universitatea Craiova - Egnatia