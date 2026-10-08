Anteprima prima giornata Conference League: occhi puntati su Atalanta, Ajax e Monaco

L'Ajax dà un tocco di glamour in più a questa edizione della UEFA Conference League, ma anche Atalanta, Brighton, Getafe e Monaco sono pronte per la prima giornata della fase campionato.

La nostra anteprima individua le partite chiave, le principali statistiche e i probabili protagonisti della nuova edizione della Conference League, al via giovedì 15 ottobre.

Dove guardare Conference League

Cosa guardare

• L'Ajax potrebbe unirsi al Chelsea e diventare la seconda squadra a vincere le tre competizioni UEFA per club maschili maggiori, ma il tecnico spagnolo Míchel può aspettarsi una prima serata difficile in Croazia contro l'Hajduk Spalato.

• Per la prima volta alla fase campionato di questa competizione, il Monaco affronta un'impegnativa trasferta contro il CSKA Sofia: le due precedenti sono sempre terminate con una sconfitta.

• Anche il Getafe è nuovo in Conference League e alla prima giornata affronterà l'Universitatea Craiova, che non ha mai incontrato ed è reduce dal suo quinto titolo nazionale.

• I club inglesi hanno vinto tre delle prime cinque edizioni della Conference League. Il Brighton spera di essere il quarto e di conquistare la quarta vittoria su sei in stagione. I suoi primi avversari sono i lituani del Kauno Žalgiris.

Statistica della settimana Finora, alla fase campionato di Conference League hanno partecipato in totale 90 club provenienti da 45 federazioni; in quella del 2026/27 sono rappresentate 30 nazioni, con 14 campioni nazionali in carica.

Viktor Dadason esulta dopo un gol al Camp Nou a gennaio AFP via Getty Images

Osservato speciale: Viktor Dadason (Copenaghen)

A ottobre 2025, l'attaccante islandese è diventato uno dei più giovani marcatori di sempre in UEFA Champions League segnando il primo dei suoi tre gol nella fase campionato nella gara persa 4-2 in casa contro il Dortmund. Ancora diciottenne, è un giocatore di stazza e con un'ottima percentuale realizzativa, come potrebbero ben scoprire i difensori del Braga alla prima giornata.

Felip Ortiz (a sinistra) festeggia la qualificazione alla fase campionato con l'Inter Escaldes NurPhoto via Getty Images

Club sotto i riflettori: Inter Escaldes

Classificato al 246° posto nel ranking UEFA alla vigilia del sorteggio della fase campionato, l'Inter Escaldes farà un passo storico affrontando il Mjällby in Svezia e diventando la prima squadra andorrana a partecipare alla fase campionato di una competizione UEFA maschile. L'allenatore Felipe Ortiz ha giocato nelle giovanili del Barcellona ed è grande amico della leggenda del club Carles Puyol. Già membro dello staff tecnico al Camp Nou, ha vinto titoli ad Andorra in entrambe le stagioni alla guida dell'Inter.