Anteprima prima giornata Conference League: occhi puntati su Atalanta, Ajax e Monaco
giovedì 8 ottobre 2026
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Le partite chiave, le principali statistiche e i probabili protagonisti della seconda giornata di UEFA Conference League.
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L'Ajax dà un tocco di glamour in più a questa edizione della UEFA Conference League, ma anche Atalanta, Brighton, Getafe e Monaco sono pronte per la prima giornata della fase campionato.
La nostra anteprima individua le partite chiave, le principali statistiche e i probabili protagonisti della nuova edizione della Conference League, al via giovedì 15 ottobre.
Partite chiave
Hajduk Split - Ajax (18:45)
CSKA Sofia - Monaco (18:45)
Universitatea Craiova - Getafe (18:45)
Brighton - Kauno Žalgiris (21:00)
Cosa guardare
• L'Ajax potrebbe unirsi al Chelsea e diventare la seconda squadra a vincere le tre competizioni UEFA per club maschili maggiori, ma il tecnico spagnolo Míchel può aspettarsi una prima serata difficile in Croazia contro l'Hajduk Spalato.
• Per la prima volta alla fase campionato di questa competizione, il Monaco affronta un'impegnativa trasferta contro il CSKA Sofia: le due precedenti sono sempre terminate con una sconfitta.
• Anche il Getafe è nuovo in Conference League e alla prima giornata affronterà l'Universitatea Craiova, che non ha mai incontrato ed è reduce dal suo quinto titolo nazionale.
• I club inglesi hanno vinto tre delle prime cinque edizioni della Conference League. Il Brighton spera di essere il quarto e di conquistare la quarta vittoria su sei in stagione. I suoi primi avversari sono i lituani del Kauno Žalgiris.
Statistica della settimana
Finora, alla fase campionato di Conference League hanno partecipato in totale 90 club provenienti da 45 federazioni; in quella del 2026/27 sono rappresentate 30 nazioni, con 14 campioni nazionali in carica.
Osservato speciale: Viktor Dadason (Copenaghen)
A ottobre 2025, l'attaccante islandese è diventato uno dei più giovani marcatori di sempre in UEFA Champions League segnando il primo dei suoi tre gol nella fase campionato nella gara persa 4-2 in casa contro il Dortmund. Ancora diciottenne, è un giocatore di stazza e con un'ottima percentuale realizzativa, come potrebbero ben scoprire i difensori del Braga alla prima giornata.
Club sotto i riflettori: Inter Escaldes
Classificato al 246° posto nel ranking UEFA alla vigilia del sorteggio della fase campionato, l'Inter Escaldes farà un passo storico affrontando il Mjällby in Svezia e diventando la prima squadra andorrana a partecipare alla fase campionato di una competizione UEFA maschile. L'allenatore Felipe Ortiz ha giocato nelle giovanili del Barcellona ed è grande amico della leggenda del club Carles Puyol. Già membro dello staff tecnico al Camp Nou, ha vinto titoli ad Andorra in entrambe le stagioni alla guida dell'Inter.
Calendario seconda giornata
Giovedì 22 ottobre 2026
Kairat Almaty - Panathinaikos (16:30)
Iberia Tbilisi - Mjällby (18:45)
Nordsjælland - CSKA Sofia (18:45)
Crvena Zvezda - Copenhagen (18:45)
Jablonec - Brighton (18:45)
Kauno Žalgiris - Brann (18:45)
Getafe - Lugano (18:45)
Inter Escaldes - Universitatea Craiova (18:45)
Pafos - Riga (18:45)
Trabzonspor - Hearts (18:45)
Ajax - Atalanta (21:00)
Aarhus - Egnatia (21:00)
Monaco - Freiburg (21:00)
Midtjylland - Sint-Truidense (21:00)
Thun - Hajduk Split (21:00)
Borac - KuPS Kuopio (21:00)
Lincoln Red Imps - Twente (21:00)
Braga - Gent (21:00)