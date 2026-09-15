Torino e Budapest ospiteranno le finali della UEFA Conference League del 2028 e del 2029
martedì 15 settembre 2026
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Lo Juventus Stadium ospiterà la finale della UEFA Conference League del 2028, mentre la Puskás Aréna sarà la sede della finale del 2029.
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Secondo quanto deciso durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA tenutasi a Salonicco, in Grecia, lo Juventus Stadium di Torino ospiterà la finale della UEFA Conference League del 2028, mentre la Puskás Aréna di Budapest sarà il palcoscenico della finale del 2029.
Le prossime finali di Conference League
2027: Beşiktaş Stadium, Istanbul
2028: Juventus Stadium, Torino
2029: Puskás Aréna, Budapest
Costruito sul sito del vecchio Stadio delle Alpi, lo Juventus Stadium è stato inaugurato nel 2011 e ha già ospitato numerosi eventi importanti della UEFA, a partire dalla finale di UEFA Europa League del 2014, vinta dal Sevilla sul Benfica ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei supplementari. L'impianto è stato inoltre uno delle sedi della fase finale di UEFA Nations League del 2021 (insieme allo stadio San Siro di Milano), e di recente ha ospitato la finale di UEFA Women's Champions League del 2022, vinta dall'OL Lyonnes per 3-1 contro il Barcelona.
Anche la Puskás Aréna sorge sul sito di un famoso impianto storico, avendo sostituito il vecchio stadio nazionale ungherese, anch’esso intitolato al leggendario Ferenc Puskás, la cui abilità realizzativa aiutò il Real Madrid a vincere tre Coppe dei Campioni.
Aperta nel 2019, la Puskás Aréna ha ospitato la Supercoppa UEFA del 2020 vinta dal Bayern per 2-1 contro il Sevilla, oltre alla finale di Europa League del 2023 che il Sevilla si è aggiudicata ai rigori contro la Roma. L'impianto è stato il palcoscenico della finale di UEFA Champions League 2026, vinta dal Paris contro l'Arsenal ai rigori dopo il pareggio per 1-1. Sarà inoltre il primo stadio ad aver ospitato tutte e tre le finali delle attuali competizioni UEFA per club maschili senior.
Scelte le sedi delle altre finali UEFA
2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera
2028 Champions League: Munich Football Arena, Monaco
2028 Europa League: National Arena, Bucarest
2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana
2029 Champions League: Camp Nou, Barcellona
2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado
2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff