Torino e Budapest ospiteranno le finali della UEFA Conference League del 2028 e del 2029

Secondo quanto deciso durante la riunione del Comitato Esecutivo UEFA tenutasi a Salonicco, in Grecia, lo Juventus Stadium di Torino ospiterà la finale della UEFA Conference League del 2028, mentre la Puskás Aréna di Budapest sarà il palcoscenico della finale del 2029.

Le prossime finali di Conference League 2027: Beşiktaş Stadium, Istanbul﻿

2028: Juventus Stadium, Torino

2029: Puskás Aréna, Budapest

Costruito sul sito del vecchio Stadio delle Alpi, lo Juventus Stadium è stato inaugurato nel 2011 e ha già ospitato numerosi eventi importanti della UEFA, a partire dalla finale di UEFA Europa League del 2014, vinta dal Sevilla sul Benfica ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei supplementari. L'impianto è stato inoltre uno delle sedi della fase finale di UEFA Nations League del 2021 (insieme allo stadio San Siro di Milano), e di recente ha ospitato la finale di UEFA Women's Champions League del 2022, vinta dall'OL Lyonnes per 3-1 contro il Barcelona.

Anche la Puskás Aréna sorge sul sito di un famoso impianto storico, avendo sostituito il vecchio stadio nazionale ungherese, anch’esso intitolato al leggendario Ferenc Puskás, la cui abilità realizzativa aiutò il Real Madrid a vincere tre Coppe dei Campioni.

La Puskás Aréna ha ospitato la finale di Champions League 2026 Getty Images

Aperta nel 2019, la Puskás Aréna ha ospitato la Supercoppa UEFA del 2020 vinta dal Bayern per 2-1 contro il Sevilla, oltre alla finale di Europa League del 2023 che il Sevilla si è aggiudicata ai rigori contro la Roma. L'impianto è stato il palcoscenico della finale di UEFA Champions League 2026, vinta dal Paris contro l'Arsenal ai rigori dopo il pareggio per 1-1. Sarà inoltre il primo stadio ad aver ospitato tutte e tre le finali delle attuali competizioni UEFA per club maschili senior.