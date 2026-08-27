Conference League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League sono state suddivise in sei fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.

﻿Fascia 1

Atalanta (ITA)

Braga (POR)

Ajax (NED)

Freiburg (GER)

Monaco (FRA)

Copenhagen (DEN)

Fascia 2

Midtjylland (DEN)

Crvena Zvezda (SRB)

Gent (BEL)

Panathinaikos (GRE)

Pafos (CYP)

Brighton (ENG)

Fascia 3

Lugano (SUI)

Getafe (ESP)

KuPS Kuopio (FIN)

Twente (NED)

L. Red Imps (GIB)

Borac (BIH)

Fascia 4

Sint-Truidense (BEL)

Brann (NOR)

Hearts (SCO)

Kairat Almaty (KAZ)

Trabzonspor (TUR)

U. Craiova (ROU)

Fascia 5

Riga (LVA)

Hajduk Split (CRO)

Jablonec (CZE)

Nordsjælland (DEN)

Aarhus (DEN)

Inter Escaldes (AND)

Fascia 6

Thun (SUI)

CSKA Sofia (BUL)

Kauno Žalgiris (LTU)

Mjällby (SWE)

Iberia Tbilisi (GEO)

Egnatia (ALB)

Quando si giocano le partite della fase campionato di questa stagione?

Giornata 1: 15 ottobre 2026

Giornata 2: 22 ottobre 2026

Giornata 3: 5 novembre 2026

Giornata 4: 26 novembre 2026

Giornata 5: 10 dicembre 2026

Giornata 6: 17 dicembre

Date fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027

Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027

Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027

Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027

Finale (Istanbul): 2 giugno 2027