Conference League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato
giovedì 27 agosto 2026
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Sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27.
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Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League sono state suddivise in sei fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.
Conference League 2026/27: le fasce per il sorteggio della fase campionato
Fascia 1
Atalanta (ITA)
Braga (POR)
Ajax (NED)
Freiburg (GER)
Monaco (FRA)
Copenhagen (DEN)
Fascia 2
Midtjylland (DEN)
Crvena Zvezda (SRB)
Gent (BEL)
Panathinaikos (GRE)
Pafos (CYP)
Brighton (ENG)
Fascia 3
Lugano (SUI)
Getafe (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Twente (NED)
L. Red Imps (GIB)
Borac (BIH)
Fascia 4
Sint-Truidense (BEL)
Brann (NOR)
Hearts (SCO)
Kairat Almaty (KAZ)
Trabzonspor (TUR)
U. Craiova (ROU)
Fascia 5
Riga (LVA)
Hajduk Split (CRO)
Jablonec (CZE)
Nordsjælland (DEN)
Aarhus (DEN)
Inter Escaldes (AND)
Fascia 6
Thun (SUI)
CSKA Sofia (BUL)
Kauno Žalgiris (LTU)
Mjällby (SWE)
Iberia Tbilisi (GEO)
Egnatia (ALB)
Quando si giocano le partite della fase campionato di questa stagione?
Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre
Date fase a eliminazione diretta
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Istanbul): 2 giugno 2027