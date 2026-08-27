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Conference League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

giovedì 27 agosto 2026

Sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27.

Conference League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League sono state suddivise in sei fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 28 agosto alle 13:00 CET.

Segui il sorteggio qui

Conference League 2026/27: le fasce per il sorteggio della fase campionato

﻿Fascia 1
Atalanta (ITA)
Braga (POR)
Ajax (NED)
Freiburg (GER)
Monaco (FRA)
Copenhagen (DEN)

Fascia 2
Midtjylland (DEN)
Crvena Zvezda (SRB)
Gent (BEL)
Panathinaikos (GRE)
Pafos (CYP)
Brighton (ENG)

Fascia 3
Lugano (SUI)
Getafe (ESP)
KuPS Kuopio (FIN)
Twente (NED)
L. Red Imps (GIB)
Borac (BIH)

Fascia 4
Sint-Truidense (BEL)
Brann (NOR)
Hearts (SCO)
Kairat Almaty (KAZ)
Trabzonspor (TUR)
U. Craiova (ROU)

Fascia 5
Riga (LVA)
Hajduk Split (CRO)
Jablonec (CZE)
Nordsjælland (DEN)
Aarhus (DEN)
Inter Escaldes (AND)

Fascia 6
Thun (SUI)
CSKA Sofia (BUL)
Kauno Žalgiris (LTU)
Mjällby (SWE)
Iberia Tbilisi (GEO)
Egnatia (ALB)

Quando si giocano le partite della fase campionato di questa stagione?

Giornata 1: 15 ottobre 2026
Giornata 2: 22 ottobre 2026
Giornata 3: 5 novembre 2026
Giornata 4: 26 novembre 2026
Giornata 5: 10 dicembre 2026
Giornata 6: 17 dicembre

Date fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Istanbul): 2 giugno 2027

Le date chiave
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 27 agosto 2026

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Il Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) ospiterà la finale di UEFA Conference League del 2027 il 2 giugno dello stesso anno.