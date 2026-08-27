Conference League 2026/27: chi si è qualificato alla fase campionato?
giovedì 27 agosto 2026
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La griglia di partenza della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27 è adesso completa.
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La UEFA Conference League 2026/27 sarà la terza edizione col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.
Le squadre della fase campionato 2026/27
Tutte e 36 le squadre della fase campionato di Conference League sono passate dalle qualificazioni: 24 vincitrici degli spareggi e 12 trasferite dalle qualificazioni di UEFA Europa League. Alla competizione di questa stagione saranno rappresentate ben 30 nazioni diverse, tra cui per la prima volta nella fase a gironi/campionato di una competizione UEFA, un club di Andorra.
Inghilterra: Brighton
Italia: Atalanta
Spagna: Getafe
Germania: Freiburg
Francia: Monaco
Portogallo: Braga
Paesi Bassi: Ajax, Twente
Belgio: Gent, Sint-Truidense
Turchia: Trabzonspor
Cechia: Jablonec
Grecia: Panathinaikos
Danimarca: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland
Norvegia: Brann
Cipro: Pafos
Svizzera: Lugano, Thun
Scozia: Hearts
Svezia: Mjällby
Croazia: Hajduk Split
Serbia: Crvena Zvezda
Romania: U. Craiova
Kazakistan: Kairat Almaty
Bulgaria: CSKA Sofia
Finlandia: KuPS Kuopio
Bosnia-Erzegovina: Borac
Lettonia: Riga
Albania: Egnatia
Lituania: Kauno Žalgiris
Gibilterra: L. Red Imps
Andorra: Inter Escaldes
Georgia: Iberia Tbilisi
L'elenco sopra riportato è provvisorio, si basa esclusivamente sui risultati sportivi e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o relative alle licenze. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva delle squadre alle competizioni in questione. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.