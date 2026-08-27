Conference League 2026/27: chi si è qualificato alla fase campionato?

La UEFA Conference League 2026/27 sarà la terza edizione col nuovo format che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Le squadre della fase campionato 2026/27

Tutte e 36 le squadre della fase campionato di Conference League sono passate dalle qualificazioni: 24 vincitrici degli spareggi e 12 trasferite dalle qualificazioni di UEFA Europa League. Alla competizione di questa stagione saranno rappresentate ben 30 nazioni diverse, tra cui per la prima volta nella fase a gironi/campionato di una competizione UEFA, un club di Andorra.

Inghilterra: Brighton

Italia: Atalanta

Spagna: Getafe

Germania: Freiburg

Francia: Monaco

Portogallo: Braga

Paesi Bassi: Ajax, Twente

Belgio: Gent, Sint-Truidense

Turchia﻿: Trabzonspor

Cechia: Jablonec

Grecia: Panathinaikos

Danimarca: Aarhus, Copenhagen, Midtjylland, Nordsjælland

Norvegia: Brann

Cipro: Pafos

Svizzera: Lugano, Thun

Scozia: Hearts

Svezia: Mjällby

Croazia: Hajduk Split

Serbia: Crvena Zvezda

Romania: U. Craiova

Kazakistan: Kairat Almaty

Bulgaria: CSKA Sofia

Finlandia: KuPS Kuopio

Bosnia-Erzegovina: Borac

Lettonia: Riga

Albania: Egnatia

Lituania: Kauno Žalgiris

Gibilterra: L. Red Imps

Andorra: Inter Escaldes

Georgia: Iberia Tbilisi

L'elenco sopra riportato è provvisorio, si basa esclusivamente sui risultati sportivi e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o relative alle licenze. Pertanto, quanto sopra è ancora in attesa dell'ammissione definitiva delle squadre alle competizioni in questione. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.