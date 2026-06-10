Quali squadre hanno vinto la Conference League?
mercoledì 10 giugno 2026
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Il Crystal Palace è la quinta squadra a vincere la UEFA Conference League.
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La UEFA Conference League è stata vinta da cinque squadre differenti provenienti da tre paesi nelle cinque edizioni disputate finora.
Vincitori della UEFA Conference League
1 Chelsea (ENG)
1 Crystal Palace (ENG)
1 Olympiacos (GRE)
1 Roma (ITA)
1 West Ham (ENG)
Vittoria della UEFA Conference League per nazione
3 Inghilterra
1 Italia
1 Grecia