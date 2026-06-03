Il gol di Christantus Uche è stato eletto dai tifosi come il migliore della UEFA Conference League 2025/26

Lo splendido gol realizzato da Christantus Uche con il Crystal Palace contro il KuPS Kuopio è stato eletto Gol del Torneo della UEFA Conference League 2025/26 nel sondaggio ufficiale tra i tifosi.

Appena cinque minuti dopo il calcio d'inizio della sfida della fase campionato, l'attaccante nigeriano ha raccolto il pallone nei pressi dell'area di rigore, ha saltato un difensore accentrandosi e ha poi lasciato partire una conclusione straordinaria con l'esterno del piede, che si è insaccata all'incrocio dei pali.

La votazione comprendeva i dieci migliori gol della stagione 2025/26, selezionati dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, e successivamente sottoposti al giudizio dei tifosi.

I gol preferiti dai tifosi nella stagione 2025/26 di Conference League

1 Christantus Uche (Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2) – fase campionato, 18/12/2025

2 Isaque (Lech Poznań - Shakhtar Donetsk 1-3) – andata ottavi di finale, 12/03/2026

3 Florian Lejeune (Rayo Vallecano - Drita 3-0) – fase campionato, 18/12/2025