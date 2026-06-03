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Il gol di Christantus Uche è stato eletto dai tifosi come il migliore della UEFA Conference League 2025/26

mercoledì 3 giugno 2026

È di Christantus Uche il Gol del Torneo della UEFA Conference League 2025/26: la rete dell'attaccante del Crystal Palace è stata eletta dai tifosi come la più bella della stagione.

Christantus Uche esulta dopo il grande gol per Crystal Palace contro il KuPS Kuopio
Christantus Uche esulta dopo il grande gol per Crystal Palace contro il KuPS Kuopio Getty Images

Lo splendido gol realizzato da Christantus Uche con il Crystal Palace contro il KuPS Kuopio è stato eletto Gol del Torneo della UEFA Conference League 2025/26 nel sondaggio ufficiale tra i tifosi.

Appena cinque minuti dopo il calcio d'inizio della sfida della fase campionato, l'attaccante nigeriano ha raccolto il pallone nei pressi dell'area di rigore, ha saltato un difensore accentrandosi e ha poi lasciato partire una conclusione straordinaria con l'esterno del piede, che si è insaccata all'incrocio dei pali.

La votazione comprendeva i dieci migliori gol della stagione 2025/26, selezionati dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA, e successivamente sottoposti al giudizio dei tifosi.

I gol preferiti dai tifosi nella stagione 2025/26 di Conference League

1 Christantus Uche (Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2) – fase campionato, 18/12/2025

2 Isaque (Lech Poznań - Shakhtar Donetsk 1-3) – andata ottavi di finale, 12/03/2026

3 Florian Lejeune (Rayo Vallecano - Drita 3-0) – fase campionato, 18/12/2025

Guarda la trivela di Christantus Uche del Crystal Palace contro il KuPS Kuopio

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