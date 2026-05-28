Gol della Stagione 2025/26 di UEFA Conference League: vince la rovesciata di Isaque

Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha selezionato i dieci migliori gol della UEFA Conference League 2025/26: al primo posto si è classificato il gol in rovesciata di Isaque nella vittoria dello Shakhtar Donetsk contro il Lech Poznań negli ottavi di finale.

Al secondo posto si è classificato il difficile gol di Uche con l'esterno del piede per il Crystal Palace contro il KuPS Kuopio, mentre al terzo posto si è classificato l'elegante gol in solitaria di Cesar Blackman nella vittoria dello Slovan Bratislava sull'Häcken. Il Rayo Vallecano ha conquistato il quarto e il quinto posto nella classifica, con i gol di Florian Lejeune e Alemão.

Gol della Stagione 2025/26 di UEFA Conference League

1° Isaque (Lech Poznań - Shakhtar Donetsk 1-3) – andata ottavi di finale, 12/03/2026

2° Christantus Uche (Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2) – fase campionato, 18/12/2025

3° Cesar Blackman (Slovan Bratislava - Häcken 1-0) – fase campionato, 18/12/2025

4° Florian Lejeune (Rayo Vallecano 3-0 Drita) – fase campionato, 18/12/2025

5° Alemão (Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3) – andata ottavi di finale, 12/03/2026

6° Aboubakary Koita (Samsunspor - AEK Athens 1-2) – fase campionato, 11/12/2025

7° Eguinaldo (Crystal Palace - Shakhtar Donetsk 2-1) – ritorno semifinale, 07/05/2026

8° Daniel Adu-Adjei (Omonoia - Rijeka 0-1) – andata spareggi fase a eliminazione diretta, 19/02/2026

9° Clinton Antwi (KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1) – fase campionato, 06/11/2025

10° Stratos Svarnas (Sigma Olomouc - Raków 1-1) – fase campionato, 23/10/2025