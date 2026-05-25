Anteprima finale di Conference League, Crystal Palace - Rayo Vallecano: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori

Crystal Palace e Rayo Vallecano si affrontano nella finale di UEFA Conference League mercoledì 27 maggio al Leipzig Stadium.

UEFA.com presenta in anteprima la partita tra le due squadre che si contenderanno il trofeo più giovane del calcio europeo.

La partita in breve Quando: mercoledì 27 maggio (21:00 CET)﻿

Dove: Leipzig Stadium﻿, Lipsia

Cosa: finale di UEFA Conference League

Chi: Crystal Palace e Rayo Vallecano, finaliste in Europa per la prima volta

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Cosa devi sapere?

La sfida oppone Londra e Madrid, con due squadre che si preparano per la loro prima finale europea (e, per il Rayo, la prima di una competizione professionistica). Entrambe sono alla seconda partecipazione in Europa e non hanno grande esperienza a questi livelli, ma sono anche state le più prolifiche di questa edizione.

Il club londinese ha fatto grandi passi avanti sotto la guida di Oliver Glasner, vincendo la sua sua prima FA Cup nel 2024/25 e raggiungendo la sua prima finale europea (che sarà anche l'ultima partita del tecnico prima dell'addio). L'allenatore austriaco ha già esperienza nelle finali europee, avendo vinto la UEFA Europa League 2022 con l'Eintracht Frankfurt contro i Rangers.

Il Palace ha anche Ismaïla Sarr, capocannoniere della competizione con nove gol, ma chi si aspetta una partita facile a Lipsia non conosce il Rayo. La squadra di Vallecas ha uno spirito indomabile e, guidata dall'allenatore Iñigo Pérez, può contare su una formazione di tutto rispetto.

L'ex centrocampista dell'Athletic Club ha creato una squadra capace di segnare con ogni reparto. Alemão ha totalizzato quattro reti dall'inizio della fase campionato, mentre Álvaro Garcia e Isi Palazón ne hanno realizzate tre a testa. Come il Palace, il Rayo gioca per la prima volta in Germania e vorrà vivere una serata indimenticabile.

Il cammino del Crystal Palace verso la finale di Conference League: tutti i gol

Per saperne di più

Probabili formazioni

Crystal Palace: Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

I difensori Maxence Lacroix e Chadi Riad sono scesi in campo nell'ultima partita di campionato contro l'Arsenal dopo essere stati sostituiti in quella precedente contro il Brentford. Il loro compagno di reparto Chris Richards è considerato sul "50-50" per un infortunio alla caviglia e Oliver Glasner spera in buone notizie su Adam Wharton, uscito contro l'Arsenal per un problema simile. "Speriamo che non sia troppo grave e che sia disponibile per mercoledì", ha detto l'allenatore del Palace.

Rayo Vallecano: Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Óscar Valentín, López, Isi Palazón, García, De Frutos; Alemão

La principale preoccupazione per la squadra madrilena è Ilias Akhomach, infortunatosi nel riscaldamento prima della semifinale di ritorno contro lo Strasburgo. La buona notizia per Iñigo Pérez è il ritorno di Álvaro García, secondo miglior marcatore del Rayo in Conference League.

Stato di forma

Crystal Palace

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente) : SPSPVS

Ultima partita: Crystal Palace - Arsenal 1-2, 24/05, Premier League

Piazzamento finale: 15° in Premier League

Rayo Vallecano

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente) : VVPPVV

Ultima partita: Alavés - Rayo Vallecano 1-2, 23/05, Liga﻿

Piazzamento finale: 8° in Liga

Il cammino del Rayo Vallecano verso la finale di Conference League: tutti i gol

Le parole dal campo

Oliver Glasner, allenatore Crystal Palace: "[Vincere questa finale] sarebbe la conclusione perfetta. Quando guardi un film o leggi un libro speri sempre nel lieto fine. Concludere questo percorso di oltre due anni con un altro trofeo, il primo in Europa nella storia del Crystal Palace, sarebbe incredibile".

Iñigo Pérez, allenatore Rayo Vallecano: "Più che al numero di spettatori, a segnare e al risultato, i giocatori penseranno a dimostrare l'essenza del nostro gruppo e del nostro calcio. Personalità e coraggio: sono queste le cose che hanno ispirato tutto quello che abbiamo fatto".