Ritorno quarti di finale: la Fiorentina vince ma non basta, Strasbourg, Crystal Palace, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk in semifinale
giovedì 16 aprile 2026
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Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina vince 2-1 contro il Crystal Palace ma saluta l'Europa, mentre Strasbourg, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk vanno in semifinale.
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Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina vince 2-1 contro il Crystal Palace ma saluta a testa alta l'Europa in virtù della pesante sconfitta dell'andata, mentre Strasbourg, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk vanno in semifinale.
Ecco il riepilogo delle gare di ritorno dei quarti di finale.
Le semifinali
Shakhtar - Crystal Palace
Rayo Vallecano - Strasbourg
Strasbourg - Mainz 4-0 (tot.: 4-2)
Due gol per tempo permettono allo Strasbourg di mettere a segno una straordinaria rimonta e di raggiungere la sua prima semifinale europea in assoluto. In svantaggio per 2-0 dopo l'andata, il gol da distanza ravvicinata di Sebastian Nanasi (26') e il potente colpo di testa di Abdoul Ouattara (35'), permettono ai padroni di casa di pareggiare il conto complessivo prima dell'intervallo. I padroni di casa sbagliano un rigore al 66' con Emmanuel Emegha, ma si portano sul 3-0 dopo soli tre minuti con Julio Enciso. Al 74' Enciso serve il cross che Emegha trasforma nel 4-0 mandando in visibilio i tifosi di casa.
AEK Athens - Rayo Vallecano 3-1 (tot.: 3-4)
L'AEK manca per un soffio una rimonta epica, mentre il gol di Isi Palazón porta il Rayo alla sua prima semifinale UEFA. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' con Zini e raddoppiano al 36' con un rigore di Răzvan Marin, arrivando a un solo gol dal pareggio. Al 51' Zini porta il risultato sul 3-0 pareggiando il computo dei gol tra andata e ritorno, ma il capitano del Rayo al 60' segna la rete che riporta in vantaggio la squadra madrilena nel doppio confronto. Nei minuti finali l'AEK tenta l'assalto ma la difesa degli ospiti resiste strenuamente portando a casa una sconfitta che però vale la semifinale.
Fiorentina - Crystal Palace 2-1 (tot.: 2-4)
Il vantaggio di tre gol accumulato dal Palace nell'andata è una montagna troppo grande per una Fiorentina che vince il ritorno ma saluta l'Europa a testa alta. Incoraggiati dal gol di testa di Ismaïla Sarr al 17', gli ospiti sembrano avviati verso una serata tranquilla a Firenze, finché la squadra di casa non segna due gol che riaccendono le speranze dei Viola. Al 30' Albert Gudmundsson segna il pareggio dal dischetto, mentre al 53' il tiro dalla distanza del subentrato Cher Ndour riduce a due il passivo dei padroni di casa. Il Palace resiste nonostante alcune occasioni per la Fiorentina e due parate di Dean Henderson, qualificandosi così in semifinale dove affronterà lo Shakhtar.
AZ Alkmaar - Shakhtar 2-2 (tot.: 2-5)
Leeroy Echteld schiera una formazione completamente diversa rispetto alla formazione titolare di domenica in Eredivisie, ma il suo giovane AZ non riesce a segnare il gol iniziale che sperava. Poco prima dell'ora di gioco, lo Shakhtar allunga il proprio vantaggio complessivo con un’incisiva azione in avanti finalizzata da Alisson Santana su assist di Kauã Elias. Al 73' il subentrato Isak Jensen pareggia con un bel calcio di punizione. All'80', Matěj Šín porta in vantaggio l'AZ con un tiro al volo. Tuttavia, la bella conclusione di Luca Meirelles (83') su un altro contropiede, spegne ogni residua speranza di rimonta dei padroni di casa.