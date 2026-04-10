I temi delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League

Le gare d'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League si sono concluse con quattro vittorie casalinghe e zero gol in trasferta, ma Crystal Palace, Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk non si sentono ancora al sicuro.

Ecco come AEK Atene, AZ Alkmaar, Fiorentina e Strasburgo cercheranno di rispondere nelle gare di ritorno di giovedì.

Calendario partite di ritorno

Partita delle 18:45 CET

AZ Alkmaar - Shakhtar (andata: 0-3)

Partite delle 21:00 CET

Fiorentina - Crystal Palace (andata: 0-3)

AEK Atene - Rayo Vallecano (andata: 0-3)

Strasburgo - Mainz (andata: 0-2)

Lo Shakhtar ha perso i tre precedenti doppi confronti contro squadre olandesi, ma le prospettive sembrano buone dopo i tre gol in 12 minuti nel secondo tempo della gara d'andata. Tuttavia, la squadra ucraina rimane con i piedi per terra. "Abbiamo vinto, ma il lavoro non è ancora finito", ha dichiarato il difensore Valeriy Bondar. "È una competizione europea e tutto può succedere".

L'allenatore dell'AZ Alkmaar, Leeroy Echteld, è ben consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra il 16 aprile, ma è convinto che i giocatori daranno il massimo per ribaltare il risultato dell'andata. "È vero che pochi giorni dopo giocheremo la finale di Coppa dei Paesi Bassi, ma non significa che non saremo concentrati sullo Shakhtar", ha dichiarato. "Lo saremo eccome!".

Highlights Conference League: Shakhtar - AZ Alkmaar 3-0

La striscia di sei partite senza sconfitte dei viola si è interrotta bruscamente a Selhurst Park, ma la squadra di Paolo Vanoli non si dispera nonostante la sfortuna per non aver segnato. "Dobbiamo rimanere positivi", ha commentato l'esterno inglese Jack Harrison. "C'è un'altra partita in casa e abbiamo visto cose incredibili in competizioni come queste".

Per quanto riguarda il Crystal Palace, la sua prestazione (soprattutto nel primo tempo) dà la convinzione di poter raggiungere la prima semifinale di una competizione europea, anche se il tecnico Oliver Glasner vuole mantenere la calma in vista della trasferta in Italia. "È stato il primo passo", ha dichiarato dopo la partita d'andata. "Restiamo sempre umili, nonostante la buona prestazione e il buon risultato".

Highlights Conference League: Crystal Palace - Fiorentina 3-0

La sconfitta per 3-0 è difficile da accettare per l'allenatore dell'AEK, Marko Nikolić, ma la capolista del campionato greco spera che la fortuna le sorrida ad Atene. "Il risultato non rispecchia quello che è successo in campo", ha ribadito il tecnico serbo. "Abbiamo la possibilità di prenderci una rivincita davanti ai nostri tifosi. Abbiamo fiducia e crediamo di poter ribaltare il risultato".

Il caloroso pubblico greco sarà una nuova esperienza per il Rayo, che punta a raggiungere la sua prima semifinale europea, ma il difensore Florian Lejeune sottolinea che la squadra è pronta alla sfida. "Sappiamo che ad Atene sarà difficile, ma siamo all'altezza di una partita del genere", ha dichiarato. "Dobbiamo andare lì per vincere e divertirci. Sappiamo cosa dobbiamo fare per entrare nella storia".

Highlights Conference League: Rayo Vallecano - AEK Athens 3-0

"Ho visto abbastanza per sapere che possiamo vincere in casa", ha commentato l'allenatore dello Strasburgo, Gary O'Neil. "Secondo me abbiamo ancora una grande opportunità di qualificarci". La squadra francese accoglierà i tedeschi sapendo che è imbattuta in casa in Europa dall'inizio del millennio e di non aver mai subito gol in casa contro avversarie di Bundesliga (V1 P1): un motivo più che valido per crederci.

Il tecnico del Mainz, Urs Fischer, è invece rammaricato per non aver segnato di più e sa bene che anche un vantaggio apparentemente rassicurante può essere ribaltato in un attimo. "Guardate cosa è successo al Bodø/Glimt contro lo Sporting", ha detto. "Nel calcio non ci sono certezze".