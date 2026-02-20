I temi delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League

Con le vittorie in trasferta nelle partite di andata, Fiorentina, Celje, Lech Poznań, Rijeka e Samsunspor hanno un vantaggio significativo in vista del ritorno di giovedì degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, mentre il passaggio del turno di Crystal Palace, Lausanne-Sport e AZ Alkmaar è ancora in bilico.

Vi raccontiamo le partite di ritorno.

Calendario

Partite delle 18:45 CET

Fiorentina - Jagiellonia (3-0)

Rijeka - Omonoia (1-0)

Celje - Drita (3-2)

Samsunspor - Shkëndija (1-0)

Partite delle 21:00 CET

AZ Alkmaar - Noah (0-1)

Crystal Palace - Zrinjski (1-1)

Lausanne-Sport - Sigma Olomouc (1-1)

Lech Poznań - KuPS Kuopio (2-0)

Viola a un passo dagli ottavi

Una strepitosa prestazione nel secondo tempo a Bialystok ha permesso alla Fiorentina di tornare a Firenze con un vantaggio di tre gol, il più ampio di tutte le squadre impegnate in questi spareggi per la fase a eliminazione diretta. "Una serata perfetta", come l'ha definita Roberto Piccoli, autore del terzo gol della Fiorentina, che ha avvicinato la squadra agli ottavi di finale dove affronterà una tra Strasbourg e Raków.

Il Jagiellonia non ha però perso le speranze, e l'allenatore Adrian Siemieniec si è mostrato tranquillo dopo la partita, proiettandosi già alla partita di ritorno: "Conosco questa squadra e sono sicuro che possiamo giocare molto meglio". Il ritorno in campo di Taras Romanczuk e del capocannoniere del 2024/25, Afimico Pululu, dalla squalifica, danno una piccola speranza al club polacco.

Highlights Conference League: Jagiellonia - Fiorentina 0-3

Qualificazione in equilibrio tra Palace e Zrinjski

"Siamo solo a metà partita e il punteggio è in perfetta parità, quindi non vediamo l'ora che arrivi la prossima settimana", ha detto il capitano Dean Henderson dopo l'1-1 del Crystal Palace a Mostar. Ma nonostante ritengano che il risultato sia un ottimo punto di partenza, sia Henderson - che ha detto di "aspettarsi un Crystal Palace pienamente motivato" nella partita di ritorno - sia l'allenatore Oliver Glasner, hanno dato l'impressione di non essere pienamente soddisfatti e voler giocare meglio al Selhurst Park.

"Sono un po' deluso perché dopo essere stati in controllo della partita, abbiamo perso un po' lo slancio", ha aggiunto l'allenatore austriaco. Questo fattore ha dato fiducia al collega dello Zrinjski, Igor Štimac, che al termine della partita ha detto: "Non c'è motivo di avere paura. So di cosa sono capaci i miei giocatori".

L'allenatore dello Zrinjski Igor Štimac a bordo campo durante la partita di andata contro il Crystal Palace Getty Images

Qualificazioni in equilibrio dopo le gare d'andata

Oltre alla Fiorentina, il Lech Poznań è l'unica squadra che affronta la partita di ritorno con un vantaggio superiore a un gol. Due incontri sono in parità, mentre gli altri quattro sono separati da un solo gol, il che significa che è davvero troppo presto per fare pronostici prima delle partite di ritorno.

Tra le squadre che devono recuperare un gol di svantaggio ci sono Noah, Drita e Shkëndija, rispettivamente le prime squadre delle loro nazioni (Armenia, Kosovo e Macedonia del Nord) a superare la fase a gironi/campionato di una competizione europea maschile senior. La prima è in vantaggio sull'Alkmaar dopo aver impressionato a Yerevan, mentre le altre due cercheranno di ribaltare lo svantaggio in trasferta.

Plus

Come la Fiorentina, anche le squadre di casa delle altre tre partite in programma nel pomeriggio cercheranno di sfruttare i vantaggi conquistati in trasferta.

Marius Mouandilmadji del Samsunspor è balzato al primo posto nella classifica marcatori grazie al gol decisivo segnato nella partita di andata, mentre Mikael Ishak e Nardin Mulahusejnović non sono riusciti ad aumentare il loro bottino di gol nonostante siano scesi in campo nelle vittorie rispettivamente del Lech Poznań e del Noah. Chi passerà il turno nelle partite di ritorno?

Dopo il pareggio a Olomouc, il Lausanne-Sport punta al successo nella partita di ritorno in casa. In questa stagione è imbattuto in casa in Conference League con un bilancio di quattro vittorie e due pareggi, comprese le qualificazioni.