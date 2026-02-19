Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League: tris Fiorentina, vittorie anche per Noah e Samsunspor

Fiorentina e Noah conquistano un vantaggio rassicurante nella partita di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League, mentre Celje, Rijeka e Samsunspor segnano tutte il gol della vittoria nei minuti finali.

Vi raccontiamo le partite d'andata.

Gli armeni vincono la gara d'andata in casa dopo una partita ricca di colpi di scena soprattutto nei minuti finali.

I padroni di casa dominano la partita sin dai primi minuti e sfiorano il vantaggio nel primo tempo con Gustavo Sangaré e Nardin Mulahusejnović.

Il gol decisivo arriva al 53', quando il capitano Hovhannes Hambardzumyan sblocca il risultato dopo un inserimento perfetto.

L'AZ sfiora il pareggio nelle fasi finali ma il risultato resta fermo sull'1-0 in favore del Noah.

La Fiorentina resiste all'inizio roboante dello Jagiellonia e cala il tris a Białystok mettendo un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi.

Dopo aver faticato a mantenere il possesso palla per gran parte del primo tempo, la Viola entra in partita e dimostra grande cinismo sotto porta.

La Fiorentina sblocca il risultato con un potente colpo di testa del capitano Luca Ranieri, poi raddoppia con uno splendido calcio di punizione di Rolando Mandragora e chiude i conti con un rigore di Roberto Piccoli.

Lo Zrinjski recupera lo svantaggio di un gol, lasciando aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno.

Ismaïla Sarr apre le marcature con un bel tiro poco prima dell'intervallo, ma lo Zrinjski pareggia al 55' con un contropiede finalizzato da Karlo Abramović.

Marius Mouandilmadji entra dalla panchina e dà al Samsunspor un leggero vantaggio in vista del ritorno.

La compagine turca ha le migliori occasioni della gara e avrebbe potuto vincere con un margine più ampio se Cherif Ndiaye non avesse sbagliato un rigore nel primo tempo e Carlo Holse fosse stato più freddo sotto porta (la sua conclusione da distanza ravvicinata finisce poco sopra la traversa).

Chi è già qualificato agli ottavi di finale? AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Sparta Praha, Strasbourg Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà venerdì 27 febbraio.

Il colpo di testa in tuffo di Matej Poplatnik del Celje nei minuti di recupero, permette agli ospiti di portare un vantaggio minimo in Slovenia nel ritorno.

I padroni di casa chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie ai gol di Armandas Kučys e Milot Avdyli, ma nella ripresa gli ospiti pareggiano con Drita Blerim Krasniqi e Liridon Balaj.

Nell'ultima azione della partita, Poplatnik devia di testa il cross di Rudi Požeg Vancaš, regalando un vantaggio minimo agli sloveni.

I polacchi del Lech fanno un balzo importante verso gli ottavi di finale dopo una grande prestazione in Finlandia.

Gli ospiti sbloccano subito il risultato con Antoni Kozubal ma al 12' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Joslyn Luyeye-Lutumba. Da quel momento in poi, il KuPS prova a limitare i danni data l'inferiorità numerica.

Il portiere Johannes Kreidl effettua alcune parate spettacolari, ma non riesce a fermare il preciso tiro di Taofeek Ismaheel prima dell'intervallo, dopo un uno-due con Mikael Ishak.

Tutto si deciderà in Svizzera, tra sette giorni, dopo l'1-1 dell'andata.

Nathan Butler-Oyedeji finalizza un contropiede portando in vantaggio gli ospiti a metà del primo tempo. Poco prima dell'ora di gioco, i padroni di casa pareggiano con Danijel Šturm.

Antonín Růsek, Jáchym Šíp e Jan Kliment non riescono a sfruttare le occasioni per completare la rimonta dei padroni di casa nelle fasi finali, lasciando la qualificazione in bilico.

Daniel Adu-Adjei decide la gara con un gran gol nel finale, coronando una prestazione difensiva eccellente da parte degli ospiti.

Nel ritorno il Rijeka dovrà difendere il vantaggio dell'andata, con la speranza di finalizzare maggiormente le occasioni create.