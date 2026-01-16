Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta di Conference League: Fiorentina - Jagiellonia, Crystal Palace - Zrinjski

Il sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League 2025/26 si è svolto a Nyon, in Svizzera, presso la sede della UEFA.

Tutti gli aggiornamenti dal sorteggio

Quali sono gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League?

KuPS Kuopio (FIN) - Lech Poznań (POL)﻿

Noah (ARM) - AZ Alkmaar (NED)

Zrinjski (BIH) - Crystal Palace (ENG)﻿

Jagiellonia (POL) - Fiorentina (ITA)

Shkëndija (MKD) - Samsunspor (TUR)

Drita (KOS) - Celje (SVN)﻿

Sigma Olomouc (CZE) - Lausanne-Sport (SUI)

﻿Omonoia (CYP) - Rijeka (CRO)﻿

Quando si disputano le partite degli spareggi per la fase a eliminazione diretta?

Gli spareggi della fase a eliminazione diretta sono programmati nell’arco di due settimane:

Andata: 19 febbraio 2026

Ritorno: 26 febbraio 2026

Tuttavia, l’amministrazione UEFA decide le date delle partite e l’eventuale inversione dell’ordine degli incontri caso per caso e in conformità con i principi applicabili stabiliti dalla Commissione per le competizioni per club.

Qualora le partite siano influenzate incompatibilità di stadio o di città, questi saranno risolti in conformità con i principi applicabili stabiliti dalla Commissione per le competizioni per club.

Il calendario ufficiale sarà annunciato entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

Cosa succede dopo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League?

Le vincitrici di ogni spareggio raggiungono gli ottavi di finale, dove si uniranno alle prime otto in classifica della fase campionato di Conference League.

Chi si è già qualificato agli ottavi? AEK Athens, AEK Larnaca, Mainz, Raków Częstochowa, Rayo Vallecano, Shakhtar, Sparta Praha, Strasbourg

Come funzionava il sorteggio per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League?

Gli incontri degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono stati determinati mediante un sorteggio condotto secondo i seguenti principi:

a. Le squadre sono state accoppiate in base alla loro posizione al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie di non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

b. Le squadre di ciascuna coppia testa di serie sono state sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro le squadre di ciascuna coppia non testa di serie:

Squadra 9 o 10 contro squadra 23 o 24,

Squadra 11 o 12 contro squadra 21 o 22,

Squadra 13 o 14 contro squadra 19 o 20,

Squadra 15 o 16 contro squadra 17 o 18.

Sorteggio: procedura completa