I temi della sesta giornata di UEFA Conference League

Nell'ultima giornata della fase campionato, le 18 gare si svolgono in contemporanea: Fiorentina, Crystal Palace e AZ Alkmaar sono tra le squadre che puntano a confermare il proprio posto nella fase a eliminazione diretta.

Consulta la classifica e scopri come sarebbe il tabellone della fase a eliminazione diretta in vista della sesta giornata.

Calcio d'inizio alle 21.00 CET

Giovedì 18 dicembre 2025



Mainz - Samsunspor

Sparta Praha - Aberdeen

AEK Athens - Universitatea Craiova

AEK Larnaca - Shkëndija

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok

Crystal Palace - KuPS Kuopio

Shakhtar Donetsk - Rijeka

Dynamo Kyiv - Noah

Lausanne-Sport - Fiorentina

Zrinjski - SK Rapid

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

Celje - Shelbourne

Omonoia - Raków

Strasbourg - Breidablik

Rayo Vallecano - Drita

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

Sigma Olomouc - Lech Poznań

Slovan Bratislava - Häcken

La classifica della fase campionato

Gioia per gli esordienti europei?

Tra le dieci squadre all'esordio nella fase campionato di una competizione europea, due – Rayo Vallecano e Samsunspor – si sono già qualificate alla fase a eliminazione diretta. Altre sei, invece, sognano di prolungare il loro cammino nella sesta giornata.

Tra queste c’è il Crystal Palace, che ospita i debuttanti finlandesi del KuPS Kuopio, dopo la vittoria per 3-0 ottenuta a Dublino. La Drita, ambiziosa formazione kosovara, sarà invece impegnata a Madrid contro il Rayo Vallecano, già qualificato. Shkëndija e Sigma Olomouc concludono la loro prima fase campionato affrontando rispettivamente AEK Larnaca e Lech Poznań, mentre gli esordienti dell’Universitatea Craiova fanno visita all’AEK Atene, squadra in grande forma dopo le recenti vittorie contro Samsunspor e Fiorentina.

Highlights: Shelbourne - Crystal Palace 0-3

Strasbourg a caccia del primato

L’unica squadra ad aver già conquistato l'ambito posto tra le prime otto prima della sesta giornata, lo Strasbourg di Liam Rosenior ospita il Breidablik con l’obiettivo di difendere il primo posto e mantenere l’imbattibilità (4V e 1P). "Cercheremo di chiudere il 2025 in bellezza con una vittoria", ha dichiarato il centrocampista Mathis Amougou dopo il successo ottenuto ad Aberdeen.

Highlights Conference League: Aberdeen - Strasbourg 0-1

Chi sarà il capocannoniere della fase campionato?

Franko Kovačević del Celje e Nardin Mulahusejnović del Noah guidano a pari merito la classifica dei migliori marcatori con cinque gol a testa alla vigilia della sesta giornata. I percorsi che li hanno portati a questo bottino, però, non potrebbero essere più diversi: Kovačević ha messo a segno tutte e cinque le reti nelle sue prime due partite, mentre Mulahusejnović è andato a segno una volta in ciascun incontro disputato.

Sarà la forma travolgente o la continuità a fare la differenza nella corsa al titolo di capocannoniere della fase campionato? Oppure Marius Mouandilmadji del Samsunspor, unico giocatore a quota quattro gol, riuscirà a superare la coppia di testa?

