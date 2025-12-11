Capocannoniere di Conference League: Nardin Mulahusejnović e Franko Kovačević
giovedì 11 dicembre 2025
Nardin Mulahusejnović raggiunge Franko Kovačević in vetta alla classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26.
Con un gol nel finale per il Noah contro il Legia Warszawa, Nardin Mulahusejnović raggiunge Franko Kovačević del Celje (alla terza partita consecutiva senza trovare il gol) in vetta alla classifica per il titolo di miglior marcatore della UEFA Conference League 2025/26.
Mulahusejnović prolunga la sua ottima striscia realizzativa avendo trovato la rete in tutte le gare della fase campionato.
Dopo aver segnato una tripletta nella serata d'esordio, l'attaccante del Celje ha segnato il suo 21° e 22° gol stagionali, regalando alla sua squadra la vittoria per 2-0 contro lo Shamrock Rovers a Dublino.
Migliori marcatori della Conference League 2025/26
Migliori marcatori Conference League 2025/26
5 Franko Kovačević (Celje)
5 Nardin Mulahusejnović (Noah)
4 Marius Mouandilmadji (Samsunspor)
3 Lamine Diaby-Fadiga (Raków)
3 Mikael Ishak (Lech Poznań)
3 Aboubakary Koita (AEK Athens)
3 Sven Mijnans (AZ)
3 Angelos Neophytou (Omonoia)
Classifica assist della Conference League 2025/26
3 Martial Godo (Strasbourg)
3 Ronaldo Webster (Shkëndija)
Triplette in Conference League 2025/26
Franko Kovačević (Celje 3-1 AEK Athens, 02/10/2025)
Lamine Diaby-Fadiga (Raków - SK Rapid 4-1, 27/11/2025)
I migliori marcatori di Conference League per stagione
2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10