Riepilogo prima giornata di Conference League: vince la Fiorentina, perdono AZ Alkmaar e Dynamo Kyiv
giovedì 2 ottobre 2025
Intro articolo
Nella prima giornata della fase campionato di UEFA Conference League, la Fiorentina batte senza troppe difficoltà il Sigma Olomouc, mentre perdono AZ Alkmaar e Dynamo Kyiv.
Contenuti top media
Corpo articolo
La Fiorentina inizia con una vittoria la fase campionato della UEFA Conference League 2025/26, così come Crystal Palace, Rayo Vallecano e Mainz.
UEFA.com riepiloga le partite della prima giornata.
Risultati prima giornata
Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
Lech Poznań - SK Rapid 4-1
Rayo Vallecano - Shkëndija 2-0
Omonoia - Mainz 0-1
Jagiellonia - Hamrun Spartans 1-0
Zrinjski - L. Red Imps 5-0
KuPS Kuopio - Drita 1-1
Lausanne-Sport - Breiðablik 3-0
Noah - Rijeka 1-0
Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0
Slovan Bratislava - Strasbourg 1-2
Legia Warszawa - Samsunspor 0-1
Sparta Praha - Shamrock Rovers 4-1
Celje - AEK Athens 3-1
Aberdeen - Shakhtar 2-3
Raków - Universitatea Craiova 2-0
AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
Shelbourne - Häcken 0-0
Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
Le reti di Daniel Muñoz ed Eddie Nketiah regalano il successo al Crystal Palace a Lublino nella gara d'esordio del club nella fase campionato. Il nuovo acquisto Yeremy Pino prima effettua il cross per il gol del vantaggio di testa di Muñoz al 31° minuto, e poi confeziona un magnifico assist per il raddoppio di Nketiah 13 minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. A 14 minuti dalla fine, l'esterno del Palace, Borna Sosa, riceve la seconda ammonizione lasciando gli ospiti in dieci che però resistono strenuamente, concedendo un solo tiro agli avversari.
Fiorentina - Sigma Olomoc 2-0
La Fiorentina inizia il suo cammino nella fase campionato di UEFA Conference League con il 2-0 interno contro il Sigma Olomouc: Roberto Piccoli, all'esordio nella competizione, apre le marcature nel primo tempo, Cher Ndour suggella la vittoria dei Viola nel recupero con una splendida conclusione.
Il meglio delle altre partite
- Unai Lopez (28') e Fran Pérez (32') hanno segnato i primi gol in assoluto del Rayo Vallecano nella fase campionato nel 2-0 contro i macedoni dello Shkëndija.
- L'ultima presenza del Mainz in una fase a gironi/campionato UEFA risaliva al 2016/17, ma la lunga assenza è stata subito dimenticata con la vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Omonoia; i francesi dello Strasbourg hanno vinto 2-1 in casa dello Slovan Bratislava nella loro prima partita in una fase a gironi/campionato UEFA dal 2005/06.
- Nella prima giornata sono stati segnati 48 gol e solo un giocatore ne ha segnati più di uno: Franko Kovačević, che ha realizzato tutti e tre i gol per il Celje nel successo degli sloveni per 3-1 contro l'AEK Atene. Kovačević ne aveva già realizzati sette nelle qualificazioni.
Seconda giornata (23 ottobre)
Ore 18:45 CET
Shakhtar - Legia Warszawa
SK Rapid - Fiorentina
Strasbourg - Jagiellonia
Rijeka - Sparta Praha
AEK Athens - Aberdeen
Drita - Omonoia
Breiðablik - KuPS Kuopio
Shkëndija - Shelbourne
Häcken - Rayo Vallecano
Ore 21:00 CET
AZ Alkmaar - S. Bratislava
Crystal Palace - AEK Larnaca
Shamrock Rovers - Celje
Mainz - Zrinjski
L. Red Imps - Lech Poznań
Sigma Olomouc - Raków
Samsunspor - Dynamo Kyiv
U. Craiova - Noah
Hamrun Spartans - Lausanne-Sport