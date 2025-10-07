Calendario e risultati della fase campionato di Conference League 2025/26
martedì 7 ottobre 2025
Intro articolo
Tutte le partite della fase campionato della UEFA Conference League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
La UEFA Conference League ha preso il via il 2 ottobre e si concluderà con la finale di Lipsia del 27 maggio 2026.
*Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente; orari CET
Prima giornata
Giovedì 2 ottobre 2025
Dynamo Kyiv - Crystal Palace 0-2
Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
Noah - Rijeka 1-0
Zrinjski - Lincoln Red Imps 5-0
Jagiellonia Białystok - Hamrun Spartans 1-0
Lech Poznań - SK Rapid 4-1
KuPS Kuopio - Drita 1-1
Omonoia - Mainz 0-1
Rayo Vallecano - Shkëndija 2-0
Aberdeen - Shakhtar Donetsk 2-3
Sparta Praha - Shamrock Rovers 4-1
Fiorentina - Sigma Olomouc 2-0
AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
Legia Warszawa - Samsunspor 0-1
Celje - AEK Athens 3-1
Raków - Universitatea Craiova 2-0
Shelbourne - Häcken 0-0
Slovan Bratislava - Strasbourg 1-2
Seconda giornata
Giovedì 23 ottobre 2025
AEK Athens - Aberdeen (18:45)
Häcken - Rayo Vallecano (18:45)
Breidablik - KuPS Kuopio (18:45)
Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa (18:45)
Drita - Omonoia (18:45)
Rijeka - Sparta Praha (18:45)
Shkëndija - Shelbourne (18:45)
Strasbourg - Jagiellonia Białystok (18:45)
SK Rapid - Fiorentina (18:45)
Mainz - Zrinjski
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
Crystal Palace - AEK Larnaca
Hamrun Spartans - Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps - Lech Poznań
Samsunspor - Dynamo Kyiv
Shamrock Rovers - Celje
Sigma Olomouc - Raków
Universitatea Craiova - Noah
Terza giornata
Giovedì 6 novembre 2025
Mainz - Fiorentina (18:45)
Sparta Praha - Raków (18:45)
AEK Athens - Shamrock Rovers (18:45)
AEK Larnaca - Aberdeen (18:45)
Shakhtar Donetsk - Breidablik (18:45)
Noah - Sigma Olomouc (18:45)
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava (18:45)
Celje - Legia Warszawa (18:45)
Samsunspor - Hamrun Spartans (18:45)
Häcken - Strasbourg
Crystal Palace - AZ Alkmaar
Lausanne-Sport - Omonoia
Dynamo Kyiv - Zrinjski
Shkëndija - Jagiellonia Białystok
Lincoln Red Imps - Rijeka
Rayo Vallecano - Lech Poznań
Shelbourne - Drita
SK Rapid - Universitatea Craiova
Quarta giornata
AZ Alkmaar - Shelbourne (18:45)
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps (18:45)
Zrinjski - Häcken (18:45)
Lech Poznań - Lausanne-Sport (18:45)
Omonoia - Dynamo Kyiv (18:45)
Raków - SK Rapid (18:45)
Sigma Olomouc - Celje (18:45)
Universitatea Craiova - Mainz (18:45)
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano (18:45)
Aberdeen - Noah
Fiorentina - AEK Athens
Breidablik - Samsunspor
Drita - Shkëndija
Rijeka - AEK Larnaca
Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
Legia Warszawa - Sparta Praha
Strasbourg - Crystal Palace
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk
Quinta giornata
Fiorentina - Dynamo Kyiv (18:45)
Häcken - AEK Larnaca (18:45)
Breidablik - Shamrock Rovers (18:45)
Drita - AZ Alkmaar (18:45)
Noah - Legia Warszawa (18:45)
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano (18:45)
Shkëndija - Slovan Bratislava (18:45)
Samsunspor - AEK Athens (18:45)
Universitatea Craiova - Sparta Praha (18:45)
Aberdeen - Strasbourg
Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk
Rijeka - Celje
Lech Poznań - Mainz
KuPS Kuopio - Lausanne-Sport
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
Raków - Zrinjski
Shelbourne - Crystal Palace
SK Rapid - Omonoia
Sesta giornata
Mainz - Samsunspor
Sparta Praha - Aberdeen
AEK Athens - Universitatea Craiova
AEK Larnaca - Shkëndija
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok
Crystal Palace - KuPS Kuopio
Shakhtar Donetsk - Rijeka
Dynamo Kyiv - Noah
Lausanne-Sport - Fiorentina
Zrinjski - SK Rapid
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps
Celje - Shelbourne
Omonoia - Raków
Strasbourg - Breidablik
Rayo Vallecano - Drita
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
Sigma Olomouc - Lech Poznań
Slovan Bratislava - Häcken