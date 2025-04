Real Betis - Fiorentina, anteprima Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Betis sfida la Fiorentina a Siviglia nell'andata della semifinale di Conference League.

Riepilogo partita Dove: giovedì 1° maggio (21:00 CET)

Dove: Estadio Benito Villamarín, Siviglia

Cosa: andata semifinale Conference League

Prossima: ritorno semifinale, giovedì 8 maggio (21:00 CET)

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove vedere la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Conference League nella tua nazione.

Guida alla partita

Il Real Betis disputerà la sua prima semifinale europea in assoluto dopo il pari contro lo Jagiellonia a Bialystok nel ritorno dei quarti, sfruttando la vittoria dell'andata in Andalusia. La squadra di Manuel Pellegrini ha tanta esperienza europea potendo contare a centrocampo su Isco (cinque volte vincitore della Champions League con il Real Madrid) e Pablo Fornals (giocatore del West Ham nel successo contro la Fiorentina nella finale della Conference League 2023). “Penso che sia arrivato il momento di godersi il momento e dare tutto in campo”, ha detto Fornals, la cui squadra punta alla prima finale europea.

Seconda classificata nelle ultime due edizioni di Conference League, la Fiorentina spera che il terzo successo consecutivo in semifinale possa consentirle di fare il salto definitivo nell'Olimpo del calcio. "Dobbiamo continuare così perché vogliamo andare il più avanti possibile in Conference League", ha detto il centrocampista Rolando Mandragora dopo la vittoria complessiva per 4-3 sul Celje nei quarti di finale. Se Mandragora dovesse continuare a segnare (cinque gol nelle ultime sei partite di Conference League), i viola potrebbero avere un vantaggio significativo nel ritorno a Firenze.

Probabili formazioni

Real Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodríguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Jesús Rodríguez; Bakambu

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean

Stato di forma

Real Betis

Forma: VVPSVP

Ultima: Real Betis - Valladolid 5-1, La Liga, 24/04

Fiorentina

Forma: VVPPVP

Ultima: Fiorentina - Empoli 2-1, Serie A, 27/04

Lo stato di forma comprende tutte le partite ufficiali della stagione 2024/25; il risultato più recente è elencato per primo. Ai fini statistici, le partite decise dai calci di rigore non vengono conteggiate.

L'opinione dei reporter

Simon Hart, reporter: il Betis è in un buon momento di forma e parteciperà alla sua prima semifinale europea dopo aver perso una partita e vinto nove in 13 partite, tra cui spicca il 5-1 in casa contro il Valladolid di giovedì scorso. La Fiorentina può contare sull'esperienza maturata nelle vittorie ottenute in semifinale nelle ultime due edizioni, e adesso punta alla terza finale di Conference League. Imbattuta da nove partite tra tutte le competizioni, spera di riavere a disposizione il capocannoniere Moise Kean, che ha saltato le ultime due partite per motivi personali.

Le parole degli allenatori

Manuel Pellegrini, allenatore Real Betis: "Sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto la storia qualificandoci per la nostra prima semifinale. Abbiamo cercato di avere il controllo della partita [nei ritorno dei quarti] e ci siamo riusciti. Ora è il momento di godersi questa vittoria".

Raffaele Palladino, allenatore Fiorentina: "Il fatto che la squadra sia riuscita a superare un momento difficile nel secondo tempo [del quarto di finale contro il Celje] è un segno di maturità. I miei giocatori crescono ogni giorno e il nostro obiettivo è quello di andare il più lontano possibile in questa competizione. Il sogno è di arrivare fino in fondo, ma dobbiamo affrontare una partita alla volta".