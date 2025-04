Confermate le semifinali della Conference League: date e orari di inizio

Il tabellone delle semifinali della UEFA Conference League è completo, con Fiorentina, Real Betis, Chelsea e Djurgården che hanno prenotato il loro posto in semifinale.

La Fiorentina punta alla terza finale consecutiva di Conference League e dovrà superare l’ostacolo Real Betis per riuscirci. Dall’altra parte del tabellone, il Djurgården è l’ultimo ostacolo tra il Chelsea e un posto nella finale di Wroclaw.

Dove si svolge la finale del 2025?

La stagione 2024/25 della UEFA Europa Conference League si concluderà mercoledì 28 maggio con la finale in programma allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 CET.