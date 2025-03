Make It Your Final: vinci i biglietti per la UEFA Conference League e MOLTO altro ancora

Tre fortunati vincitori e i loro ospiti faranno un viaggio indimenticabile per la finale della UEFA Conference League che si giocherà a Breslavia, grazie a Make It Your Final.

Tutto ciò che i tifosi devono fare è scegliere una squadra della Conference League da seguire per il resto della competizione prima della scadenza dell'8 maggio. Se la tua squadra arriverà in finale, parteciperai a un sorteggio che ti darà la possibilità di raggiungerla a Breslavia! I tifosi che non riescono a decidere, possono giocarsi il jolly e scegliere un'opzione neutra.

Partecipa a Make It Your Final

In totale, tre vincitori saranno scelti a caso: un vincitore per ogni finalista e un vincitore che ha giocato il jolly.

I fortunati vincitori e i loro ospiti riceveranno i biglietti della finale, comprensivi di voli, alloggio e alcune straordinarie esperienze.

Vivi delle esperienze da sogno

Sventola il drappo del torneo a centrocampo

Entra nel cuore della finale e sventola l'iconica bandiera della Conference League nel cerchio del centrocampo in finale grazie a Engelbert Strauss.

Vinci un pallone ufficiale firmato da una leggenda

Vinci un pallone ufficiale firmato da una leggenda del calcio grazie a Decathlon.

Guarda l'arrivo delle squadre allo stadio

Se scegli il jolly, puoi assistere all'arrivo delle finaliste allo stadio, per gentile concessione di Flixbus.

Ricevi la moneta della partita da una leggenda

Ricevi la moneta ufficiale della partita direttamente da una leggenda, grazie a Swissquote.

Goditi un'esperienza di viaggio esclusiva

Viaggia in tutta comodità con un'esperienza di viaggio esclusiva, grazie a Enterprise Rent-A-Car.

Ricevi l'abbigliamento da lavoro ufficiale della Conference League

Ricevi l'abbigliamento da lavoro ufficiale del torneo grazie a Engelbert Strauss.

Guarda la cerimonia di premiazione da bordo campo

Se indovini la vincitrice, potrai vedere i campioni della Conference League sollevare il trofeo direttamente da bordo campo.

Guarda l'allenamento delle squadre finaliste

Se indovini le finaliste, avrai l'occasione di assistere all'allenamento del giorno prima della finale.