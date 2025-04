Ritorno quarti di finale UEFA Conference League: basta il pari a Fiorentina e Real Betis, in semifinale anche Chelsea e Djurgården

Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, Fiorentina e Real Betis pareggiano rispettivamente contro Celje e Jagiellonia e si qualificano in semifinale, il Chelsea perde ma passa in virtù del successo dell'andata, mentre il Djurgården vince ai supplementari contro l'SK.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Il Real Betis si qualifica per la prima volta nella sua storia a una semifinale UEFA grazie a una prestazione solida a Bialystok.

Dopo il successo con due gol di scarto dell'andata, i Verdiblancos annullano gli avversari per gran parte della partita e allungano il vantaggio a 12 minuti dalla fine grazie alla rete di Cédric Bakambu su assist di Aitor Ruibal. Lo Jagiellonia non ci sta e poco dopo acciuffa il pari con una ribattuta di Darko Churlinov in area su un pallone vagante. Il pari tuttavia basta agli ospiti per staccare il pass per la semifinale.

Un gol magistrale di Moise Kean porta la Fiorentina alla sua terza semifinale consecutiva di Conference League, sventando la rimonta del Celje nel secondo tempo della sfida di Firenze. I viola passano in vantaggio grazie al gol di Rolando Mandragora al 37° minuto - il quinto nelle sue ultime sei presenze nella competizione. Dopo nove minuti dall'intervallo, Aljoša Matko pareggia, ma al 65' gli ospiti passano in vantaggio pareggiando il computo dei gol dopo l'andata. Due minuti dopo, però, Kean realizza la rete del 2-2 definitivo che vale la semifinale contro il Betis.

Semifinali (1 e 8 maggio) Real Betis - Fiorentina

Chelsea - Djurgården

Il Chelsea perde per la prima volta in Conference ma stacca ugualmente il pass per la semifinale grazie al 3-0 dell'andata. Il Legia, che non aveva mai vinto una partita ufficiale in Inghilterra, passa in vantaggio dopo dieci minuti con un rigore di Tomáš Pekhart dopo un fallo del portiere del Chelsea, Filip Jørgensen. Al 33' i Blues pareggiano con Marc Cucurella su un cross di Jadon Sancho, ma al 53' gli ospiti segnano il gol della vittoria della serata con un colpo di testa di Steve Kapuadi. In semifinale il Chelsea affronterà il Djurgården.

Un eroico Tobias Gulliksen regala al Djurgården la sua prima semifinale europea con una doppietta messa a segno nei tempi supplementari contro un SK Rapid in nove uomini. L'espulsione di Mamadou Sangaré lascia i padroni di casa in dieci uomini dal settimo minuto e il calcio di rigore di Marcus Danielson pareggia i conti tra andata e ritorno. Uno sfortunato autogol di Jacob Une porta i padroni di casa di nuovo in vantaggio, ma l'eurogol al 77' di Keita Kosugi manda la partita ai tempi supplementari, dove Gulliksen sale in cattedra con una doppietta (93', 105') prima dell'espulsione di Serge-Philippe Raux-Yao.