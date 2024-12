Cosa guardare alla quinta giornata di UEFA Conference League

Chelsea e Legia Warszawa cercano di rimanere a punteggio pieno in UEFA Conference e affrontano rispettivamente Astana e Lugano nella penultima giornata della fase campionato.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Giovedì 12 dicembre

Astana - Chelsea (16:30)

Fiorentina - LASK (18:45)

Copenhagen - Hearts (18:45)

Dinamo-Minsk - Larne (18:45)

Noah - APOEL (18:45)

Petrocub - Real Betis (18:45)

HJK Helsinki - Molde (18:45)

İstanbul Başakşehir - Heidenheim (18:45)

Legia Warszawa - Lugano (18:45)

Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge (18:45)

St. Gallen - Vitória SC

Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok

Gent - TSC

Omonoia - Rapid Wien

Pafos - Celje

Shamrock Rovers - Borac

The New Saints - Panathinaikos

Víkingur Reykjavík - Djurgården

Partite di cartello

Astana - Chelsea

Ancor prima del pareggio contro il Vitória alla quarta giornata, Grigoriy Babayan stava già parlando del Chelsea. "Siamo elettrizzati", aveva detto l'allenatore dell'Astana, aggiungendo che "tutti chiamano e chiedono" i biglietti per l'ultima partita ad Almaty. Il club kazako è stato in vantaggio fino all'89' contro la formazione portoghese, ma ha subito il gol di testa di Jesús Ramirez e si è dovuto accontentare dell'1-1, rimanendo comunque imbattuto in casa.

Dopo aver conquistato matematicamente l'accesso alla fase a eliminazione diretta o almeno gli spareggi, l'impeccabile Chelsea rimane in testa alla classifica della Conference League. I Blues, però, non vogliono adagiarsi sugli allori. "Potevamo giocare meglio, ci sono stati momenti in cui siamo stati un po' fortunati", ha detto Jadon Sancho, propiziatore dei gol di Christopher Nkunku e Mykhailo Mudryk che hanno inflitto all'Heidenheim una sconfitta interna per 2-0.

Oltre ai Blues, il Legia Warszawa è l'unica altra squadra che ha ottenuto quattro vittorie su quattro, l'ultima delle quali per 3-0 contro l'Omonoia. Il Chelsea è primo per differenza reti, ma la squadra di Goncalo Feio è quella meno battuta. Anche se deve ancora subire gol, il tecnico spinge per avere ancora più solidità. "Una o due volte non abbiamo chiuso bene gli avversari, che hanno avuto occasioni", ha detto dopo il successo alla quarta giornata.

Il Lugano, ottavo in classifica, spera di trovare qualche varco contro il Legia. Gli scambi efficaci sono stati il tema della vittoria per 2-0 sul Gent, mentre le reti di Ousmane Doumbia e Hicham Mahou hanno aiutato la squadra svizzera a riprendersi dalla pesante sconfitta alla terza giornata contro il TSC. "Abbiamo vinto perché tutti hanno lottato su ogni centimetro", ha spiegato il tecnico Mattia Croci-Torti. "Se continuiamo così, nessuno ci ostacolerà".

Squadre che lasciano il segno

Patrik Vydra ha ottenuto il riscatto personale quando il Mladá Boleslav ha guadagnato il suo primo punto in Conference League, firmando il secondo gol nel 2-1 sul Real Betis. Alla seconda giornata contro il Lugano, il 21enne difensore si era infatti visto parare il rigore all'81' che poteva regalare il pareggio alla sua squadra. "Da qualche parte nella mia testa avevo ancora quella sensazione - ha detto il nazionale Under 21 della Cechia - Sono contento del gol di oggi, che ci ha aiutato a vincere".

Il prossimo ospite al City Stadium è lo Jagellonia, sicuro di un posto alla fase a eliminazione diretta o agli spareggi dopo il 3-3 in casa del Celje, ma Vydra e compagni sono fiduciosi dopo la "miglior prestazione della stagione" grazie alla quale la squadra ha ritrovato la voglia di "lottare per andare avanti in Europa".

Osservato speciale

Con due gol nelle ultime due partite, Miloš Pantović è salito al terzo posto nella classifica marcatori della Conference League e ha segnalato ai difensori la sua pericolosità, dopo una splendida stagione d'esordio con il nuovo allenatore Jovan Damjanović. "Sa come ottenere il massimo da ogni giocatore, ma sottolinea sempre che la squadra viene prima di tutto", commenta Pantović, che con il predecessore Žarko Lazetić in panchina aveva messo a segno 21 gol.

Pantović ha segnato quattro dei suoi sei gol nel 4-1 sul Lugano e nel 2-2 contro il San Gallo che ha permesso al TSC di sbloccarsi in Conference League. In attesa della trasferta contro il Gent alla quinta giornata, cerca di consolidare ulteriormente la sua reputazione per "ripetere e superare" i risultati della scorsa stagione.

