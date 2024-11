Quarta giornata Conference League: vince la Fiorentina, cinque squadre passano il turno

Chelsea, Legia Warszawa, Jagiellonia, SK Rapid e Vitòria SC sono matematicamente agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Nelle partite di giovedì, la Fiorentina ha battuto il Pafos in casa, mentre il Chelsea è rimasto a punteggio pieno e in vetta alla classifica grazie a due gol segnati nel secondo tempo nel successo contro l'Heidenheim.

UEFA.com vi racconta le partite della quarta giornata di UEFA Conference League.

I gol di Christopher Nkunku e Mykhailo Mudryk regalano i tre punti e la qualificazione matematica al turno successivo al Chelsea (ottavi o spareggi per la fase a eliminazione diretta), fermando a tre i successi consecutivi dell'Heidenheim in quattro giornate.

L'ex attaccante del Leipzig, Nkunku, segna da distanza ravvicinata all'inizio del secondo tempo su un cross di Jadon Sancho. L'Heidenheim va vicino al pareggio ma viene fermato dalla doppia parata di Filip Jørgensen, prima del raddoppio di Mudryknei minuti finali su un filtrante di Sancho. Nei minuti di recupero, il Chelsea rimane in dieci per il secondo giallo a Cesare Casadei.

Highlights: Heidenheim - Chelsea 0-2 

La Fiorentina riprende a correre in UEFA Conference League. Dopo la sconfitta contro l'APOEL, i Viola superano di misura i ciprioti del Pafos e conquistano la terza vittoria nella fase campionato della competizione: finisce 3-2 per la squadra di Raffaele Palladino, grazie ai gol di Christian Kouamé e Lucas Martínez Quarta e a un'autorete.

Leggi il report della gara.

Highlights: Fiorentina - Pafos 3-2 

I cechi del Mladá Boleslav conquistano i primi punti di Conference League battendo in rimonta il Real Betis al City Stadium. Il calcio di punizione di Giovani Lo Celso porta in vantaggio il Betis al 17° minuto, ma i padroni di casa segnano due volte in rapida successione nella ripresa completando la rimonta con Matyáš Vojta (51') e Patrik Vydra (54').

Highlights: Mladá Boleslav - Real Betis 2-1 

Dagli altri campi