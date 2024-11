Fiorentina-Pafos 3-2: la Viola riprende a correre

La Fiorentina riprende a correre in UEFA Conference League. Dopo la sconfitta contro l'APOEL, i Viola superano di misura i ciprioti del Pafos e conquistano la terza vittoria nella fase campionato della competizione: finisce 3-2 per la squadra di Raffaele Palladino, grazie ai gol di Christian Kouamé e Lucas Martínez Quarta e a un'autorete.

I Viola impiegano 38 minuti per sbloccare il risultato: il difensore olandese Derrick Luckassen, nel tentativo di liberare la propria area, calcia addosso all'ivoriano Kouamé e il pallone si infila in rete. Un vantaggio fortuito, risultato su cui si va all'intervallo. Nella ripresa, la squadra di Juan Carlos Carcedo è sfortunata anche in occasione del raddoppio della Fiorentina.

Sul lancio di Lucas Beltrán, Riccardo Sottil prende il fondo e crossa, con la deviazione dello spagnolo David Goldar che determina il più classico degli autogol. Sembra una sfida tutta in discesa per i ragazzi di Palladino, ma le emozioni sono dietro l'angolo.

Al 68', il Pafos dimezza lo svantaggio, con un tocco sopraffino del brasiliano Jairo che approfitta dell'assist del connazionale Bruno Felipe e batte Pietro Terracciano.

La Fiorentina si riporta +2 con un imperioso colpo di testa di Martínez Quarta, questa sera capitano e schierato a centrocampo: perfetto nell'occasione il cross di Michael Kayode. A tre minuti dalla fine, però, i ciprioti tornano ancora in partita.



Leggerezza di Terracciano, che scambia il pallone con il difensore croato Marin Pongračić ma poi lo lascia là sulla pressione di Jaja, che insacca a porta vuota. La Fiorentina però conduce in porto la vittoria e vola a 9 punti dopo 4 partite.