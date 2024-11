Anteprima UEFA Conference League: guida alla quarta giornata

Nella quarta giornata della fase campionato, il Chelsea vuole continuare a scrivere nuovi record in UEFA Conference League quando affronterà l'imbattuto Heidenheim, mentre la Fiorentina spera di riscattarsi dalla sconfitta con l'APOEL contro i ciprioti del Pafos.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET, se non specificato

Mercoledì 27 novembre

İstanbul Başakşehir - Petrocub (16:30)

Giovedì 28 novembre

Astana - Vitória SC (16:30)

Heidenheim - Chelsea (18:45)

Cercle Brugge - Hearts (18:45)

Dinamo-Minsk - Copenhagen (18:45)

Noah - Víkingur Reykjavík (18:45)

St. Gallen - TSC (18:45)

Borac - LASK (18:45)

Molde - APOEL (18:45)

Celje - Jagiellonia Białystok (18:45)

Panathinaikos - HJK Helsinki (18:45)

The New Saints - Djurgården (18:45)

Fiorentina - Pafos

Lugano - Gent

Mladá Boleslav - Real Betis

Olimpija Ljubljana - Larne

Omonoia - Legia Warszawa

Rapid Wien - Shamrock Rovers

Partite di cartello

Nessuna squadra è stata in grado di fermare l'attacco del Chelsea finora, ma l'Heidenheim ha una piccola possibilità. Così come il Chelsea, infatti, i tedeschi hanno vinto tre partite su tre, ma a differenza del Chelsea, sono una delle sole quattro squadre ad aver subito un gol o meno. Nella terza giornata, il club della Bundesliga si è imposto per 2-0 grazie ai gol di Sirlord Conteh e Jan Schöppner. “Tre partite, tre vittorie: questo è il bilancio ideale. Partecipare a questa competizione è una gran cosa per questo club”, ha detto il capitano Patrick Mainka.



La capolista Chelesea vola in casa dell'Heidenheim dopo aver registrato la più grande vittoria nella storia della Conference League: 8-0 sugli armeni del Noah a Stamford Bridge. Le doppiette di João Félix e Christopher Nkunku hanno portato l'attaccante del Chelsea a pari merito con Afimico Pululu dello Jagiellonia nella corsa al titolo di capocannoniere, mentre Marc Guiu e Tosin Adarabioyo hanno realizzato i loro primi gol per il club di Londra. Se questa dichiarazione di intenti non fosse sufficiente, Adarabioyo non ha lasciato spazio a dubbi sulle loro aspirazioni: “In qualsiasi competizione ci troviamo, cerchiamo di fare il massimo. Questa è una competizione che vogliamo assolutamente vincere”, ha dichiarato il difensore 27enne.



Statistica



Il Chelsea ha vinto 11 volte e perso sette su 25 incontri contro squadre tedesche in competizioni UEFA.

Highlights: Chelsea - Noah 8-0 

La Fiorentina ha subito la prima sconfitta nella fase campionato a Nicosia nella terza giornata, perdendo 2-1 contro i ciprioti dell'APOEL. Dopo i due gol nel primo tempo dei padroni di casa, nella ripresa Jonathan Ikoné ha dato una speranza agli ospiti al 74° minuto arrivando così a tre gol nella fase campionato, ma non è stato sufficiente per la squadra di Raffaele Palladino. “Queste partite sono decise da momenti, loro si sono difesi in un blocco basso e ci hanno fatto male con due contropiedi”, ha detto il tecnico italiano.



Dopo avere ottenuto anche il Pafos una grande vittoria nella terza giornata, i connazionali dell'APOEL proveranno a mettere i bastoni tra le ruote anche alla Fiorentina. I detentori della Coppa di Cipro hanno battuto l'Astana grazie al colpo di testa di Anderson all'87° minuto, portandosi a pari punti con la Fiorentina (sei). “Abbiamo grandi obiettivi e vogliamo dimostrarlo”, ha dichiarato l'allenatore Juan Carlos Carcedo. Una vittoria contro la Fiorentina aiuterebbe sicuramente questa causa”.



Statistica



Questa è la prima partita ufficiale del Pafos contro una squadra italiana, mentre la Fiorentina giocherà la sua seconda partita contro avversari ciprioti dopo la sconfitta contro l'APOEL.

Highlights: APOEL - Fiorentina 2-1 

Lasciare il segno



Solo sette squadre sono ancora imbattute nella fase campionato di Conference League, e lo Shamrock Rovers è di queste. Nell'ultima giornata, la squadra di Dublino ha rimontato e sconfitto i New Saints per 2-1 al Tallaght Stadium. Dopo aver perso il titolo della Premier Division irlandese per la prima volta dal 2019 il venerdì precedente, l'allenatore Stephen Bradley è stato particolarmente soddisfatto della vittoria. “È stato difficile per i giocatori andare avanti dopo venerdì, ma credo che abbiano fatto davvero bene, sia mentalmente che fisicamente”, ha ammesso il 39enne. L'ennesimo esame sarà a Vienna nella quarta giornata, quando il Rapid Wien cercherà di estendere il suo perfetto inizio di campionato dopo aver sconfitto il Petrocub per 3-0 fuori casa.

Highlights: Shamrock Rovers - The New Saints 2-1 

Osservato speciale



Un paio di gol dell'attaccante brasiliano Luquinhas hanno aiutato il Legia Warszawa a continuare il suo impeccabile inizio di stagione in Conference League (la cui finale si giocherà nel proprio stadio di casa, allo Stadion Wrocław) con una vittoria per 4-0 in casa contro la Dinamo-Minsk. “Il calcio in Brasile è come una religione; siamo tutti innamorati di questo gioco e vogliamo tutti giocare”, ha dichiarato l'attaccante nato a Ceilândia, aggiungendo: “Crescendo, ho sempre dormito con un pallone”. Forse questo spiega la sua immensa classe.

