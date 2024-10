Cosa guardare alla terza giornata di UEFA Conference League

La fase campionato di UEFA Conference League arriva al giro di boa con Chelsea e Fiorentina che cercano di rimanere a punteggio pieno rispettivamente contro Noah e APOEL.

Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione

Giovedì 7 novembre

Petrocub - Rapid Wien (18:45)

TSC - Lugano (18:45)

HJK Helsinki - Olimpija Ljubljana (18:45)

Gent - Omonoia (18:45)

Legia Warszawa - Dinamo-Minsk (18:45)

Pafos - Astana (18:45)

Shamrock Rovers - The New Saints (18:45)

Víkingur Reykjavík - Borac (18:45)

APOEL - Fiorentina

Chelsea - Noah

Djurgården - Panathinaikos

Copenhagen - İstanbul Başakşehir

Hearts - Heidenheim

Jagiellonia Białystok - Molde

Larne - St. Gallen

LASK - Cercle Brugge

Real Betis - Celje

Vitória SC - Mladá Boleslav

Le partite di cartello

Chelsea - Noah

Due partite, due vittorie e otto gol segnati: non è affatto un brutto inizio per il Chelsea in Conference League. Dopo aver segnato una rete e servito due assist nella vittoria per 4-1 sul Panathinaikos, Mykhailo Mudryk ha dichiarato: "Cerchiamo sempre i risultati più importanti nei tornei a cui partecipiamo".

I Blues sono in testa alla classifica e si preparano a ospitare il Noah, che finora ha destato una buona impressione. La squadra armena ha battuto il Mladá Boleslav 2-0 all'esordio in Conference League e ha perso solo 1-0 in casa del Rapid Wien. "Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto vedere i miei giocatori", ha detto il tecnico Rui Mota.

Highlights: Panathinaikos - Chelsea 1-4

APOEL - Fiorentina

Una trasferta a Cipro attende la Fiorentina, seconda in classifica dopo aver battuto il San Gallen per 4-2. Il tecnico Raffaele Palladino ha elogiato la prestazione dei suoi nel secondo tempo e ha dedicato una menzione speciale a Edoardo Bove, schierato in un ruolo più offensivo: "È il nostro jolly e sa adattarsi a diversi ruoli grazie alla sua intelligenza tattica".

L'APOEL ha racimolato un solo punto nelle prime partite e spera di ritrovare la scintilla. Dopo aver sostituito José Dominguez a ottobre, l'allenatore Manuel Jiménez ha perso la sua prima gara di Conference League, 1-0 contro il Borac. Vincitore di Coppa di Grecia e Super League da allenatore dell'AEK Atene, l'ex difensore del Siviglia spera di far fruttare il suo curriculum vincente contro i Viola.

Statistica

Questa è la terza partita casalinga dell'APOEL contro una squadra italiana. Le due precedenti sono finite entrambe 1-1, contro il Napoli nel 1976 e il Torino nel 1977.

Highlights: San Gallen - Fiorentina 2-4

Squadre che lasciano il segno

I Vichinghi di Reykjavík

Battendo il Cercle Brugge 3-1 a Kopavogur, il Víkingur è diventato la prima squadra islandese a vincere una partita della fase a gironi/fase campionato di una competizione europea maschile. La squadra di casa è passata in svantaggio ma ha reagito subito e ha suggellato la vittoria con due gol nel secondo tempo. "Abbiamo evitato il loro pressing e creato occasioni, quindi non abbiamo mai dubitato", ha commentato il centrocampista Gísli Gottskálk Thórdarson. Alla terza giornata, la squadra cercherà il secondo trionfo consecutivo ospitando i bosniaci del Borac.

Laufenn Performance of The Week (Víkingur)

Osservato speciale

Afimico Pululu (Jagiellonia)

Lo Jagiellonia è una delle nove squadre a punteggio pieno grazie soprattutto ad Afimico Pululu, uno dei due giocatori che hanno segnato tre gol nella fase campionato. Nato in Angola e cresciuto in Francia, Pululu ha iniziato la carriera al Basilea e, dopo un periodo in Germania con il Greuther Fürthd, è passato allo Jagiellonia nel 2023, contribuendo alla vittoria del primo titolo. "Mi piace giocare ovunque in attacco", ha detto il giocatore, 25 anni. "Sono un attaccante potente, veloce e bravo spalle alla porta". Mentre lo Jagiellonia si prepara a ospitare il Molde, il sogno di raggiungere la finale allo Stadion Wrocław in Polonia è più vivo che mai.

Capocannonieri Conference League: i tre gol di Afimico Pululu

