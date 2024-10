Seconda giornata Conference League: cosa guardare

Nella seconda giornata di UEFA Conference League, il Chelsea vola in casa del Panathinaikos dopo aver superato senza troppe difficoltà il Gent, mentre Kevin Denkey vuole continuare a segnare col Cercle Brugge.

Giovedì 24 ottobre

Víkingur - Cercle Brugge (16:30)

Gent - Molde (18:45)

Djurgården - Vitória SC (18:45)

APOEL - Borac (18:45)

Rapid Wien - Noah (18:45)

Hearts - Omonoia (18:45)

St. Gallen - Fiorentina (18:45)

Panathinaikos - Chelsea (18:45)

Jagiellonia - Petrocub (18:45)

Celje - İstanbul Başakşehir (18:45)

Larne - Shamrock Rovers (18:45)

Real Betis - Copenhagen

HJK Helsinki - Dinamo-Minsk

Olimpija - LASK

The New Saints - Astana

Mladá Boleslav - Lugano

TSC - Legia Warszawa

Pafos - Heidenheim

Partite di cartello

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Gent a Stamford Bridge, il Chelsea è atteso da una trasferta ad Atene. È stato un debutto memorabile per i Blues e per Kiernan Dewsbury-Hall che ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. "Non dimenticherò mai quel momento", ha detto il centrocampista. Mentre i Blues cercheranno di creare altri momenti indimenticabili, il Panathinaikos non vede l'ora di proseguire la sua avventura europea dopo il pareggio per 1-1 contro la squadra bosniaca del Borac nella prima giornata.

Statistica

Col successo sul Gent, il Chelsea in Europa è imbattuto da 12 partite della fase a gironi/campionato.

Highlights: Chelsea - Gent 4-2 

La Conference League torna all'Estadio Benito Villamarín con la sfida tra Real Betis e Copenaghen, entrambe reduci da sconfitte nella prima giornata. "Ci è mancata la creatività", si è lamentato il tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Legia. "La squadra ha provato a giocare ma non è riuscita a trovare spazi in una difesa stretta". L'allenatore adesso spera che il Copenaghen (reduce dalla sconfitta per 2-1 contro un'altra polacca, ovvero lo Jagiellonia) sia più concreto e trovi la sua prima vittoria in Spagna (P2 S5).

Statistica

Le due squadre si sono incontrate nel secondo turno della Coppa delle Coppe 1997/98: il Betis ha vinto 2-0 in casa e ha pareggiato 1-1 in Danimarca.

Highlights: Legia Warszawa - Real Betis 1-0 

La sorpresa

Noah

Seconda squadra armena a partecipare alla fase a gironi/campionato di una competizione UEFA, il Noah (il cui nome deriva dall'Arca di Noé che, come si dice nella Bibbia, è 'atterrata' sul Monte Ararat in Armenia) ha fatto parlare di sé al suo debutto in Conference League con una vittoria per 2-0 in casa contro il Mladá Boleslav. "Abbiamo dominato dal primo minuto", ha dichiarato l'allenatore portoghese Rui Mota. "L'unità intorno a un'idea e il duro lavoro possono risolvere qualsiasi problema", ha detto l'attaccante Matheus Aias in vista della trasferta della seconda giornata contro l'SK Rapid di Vienna.

Highlights: Noah - Mladá Boleslav 2-0 

Osservato speciale

Kevin Denkey (Cercle Brugge)

Kevin Denkey ha segnato la prima tripletta di questa Conference League nel 6-2 del Cercle Brugge sul St. Gallen nella prima giornata, realizzando anche due assist. Capocannoniere della First League belga con 27 gol nella scorsa stagione, il 23enne attaccante togolese ha attribuito alla fiducia dell'allenatore del Cercle, Miron Muslic, il merito della sua forma smagliante nelle ultime stagioni: "Tanta fede fa muovere le montagne". L'attuale capocannoniere della Conference League cercherà di continuare a segnare in trasferta contro gli islandesi del Víkingur nella seconda giornata.

Highlights: Cercle Brugge - St. Gallen 6-2 

