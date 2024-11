Capocannoniere Conference League 2024/25: Christopher Nkunku, Afimico Pululu in testa

L'attaccante del Chelsea, Christopher Nkunku, e Afimico Pululu del Jagiellonia, sono in vetta alla classifica marcatori di UEFA Conference League con 5 gol in quattro partite.

Christopher Nkunku ha segnato in tutte e quattro le vittorie del Chelsea. Il suo quinto gol è valso la qualificazione matematica agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Anche l'attaccante francese Pululu ha segnato in tutte e quattro le partite del Jagiellonia, che ha raccolto dieci punti su 12.

Ci sono due giocatori a un gol di distanza (4) dalla vetta: João Félix del Chelsea a Miloš Pantović dei serbi del TSC. Jonathan Ikoné della Fiorentina e Kevin Denkey, autore dell'unica tripletta della Conference League 2024/25, è tra i calciatori a quota tre gol.

Classifica marcatori Conference League 2024/25

5 Christopher Nkunku (Chelsea)

5 Afimico Pululu (Jagiellonia)

4 João Félix (Chelsea)

4 Miloš Pantović (TSC)

3 Kevin Denkey (Cercle Brugge)

3 Kristoffer Hansen (Jagiellonia)

3 Jonathan Ikoné (Fiorentina)

3 Johnny Kenny (Shamrock Rovers)

3 Luquinhas (Legia Warszawa)

3 Gary Magnée (Cercle Brugge)

3 Mykhailo Mudryk (Chelsea)

3 Krzysztof Piątek (Başakşehir)

I quattro gol di João Félix

Classifica assist Conference League 2024/25

3 Kevin Denkey (Cercle Brugge)

3 Aleksandar Ćirković (TSC)

3 Enzo Fernández (Chelsea)

3 Jesus Imaz (Jagiellonia)

3 Mykhailo Mudryk (Chelsea)

3 Rúben Vinagre (Legia Warszawa)

3 Christian Witzig (St. Gallen)

Classifica gol e assist combinati Conference League 2024/25

6 Kevin Denkey (Cercle Brugge)

6 Mykhailo Mudryk (Chelsea)

6 Afimico Pululu (Jagiellonia)

6 Christopher Nkunku (Chelsea)

Triplette in Conference League 2024/25

Kevin Denkey (Cercle Brugge - St. Gallen 6-2)

Capocannoniere Conference League: i tre gol di Kevin Denkey

I migliori marcatori della Conference League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11

2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10