Cosa guardare nella prima giornata di UEFA Conference League

Il Chelsea fa il suo esordio in casa per la prima partita della nuova fase campionato di UEFA Conference League. Tra le squadre che puntano alla finale di Wroclaw ci sono anche Real Betis e Fiorentina.

Gioca a Indovinane Sei

Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato

Mercoledì 2 ottobre

İstanbul Başakşehir - Rapid Wien (16:30)

Vitória SC - Celje (16:30)

Giovedì 3 ottobre

Heidenheim - Olimpija Ljubljana (18:45)

Cercle Brugge - St. Gallen (18:45)

Astana - TSC (18:45)

Dinamo-Minsk - Hearts (18:45)

Noah - Mladá Boleslav (18:45)

Legia Warszawa - Real Betis (18:45)

Molde - Larne (18:45)

Omonoia - Víkingur Reykjavík (18:45)

Fiorentina - The New Saints

Chelsea - Gent

Copenhagen - Jagiellonia Białystok

Lugano - HJK Helsinki

Petrocub - Pafos

Borac - Panathinaikos

LASK - Djurgården

Shamrock Rovers - APOEL

Gli spunti più interessanti

I Blues hanno vinto due volte la Champions League, l'Europa League, la Coppa delle Coppe UEFA e la Supercoppa, e adesso puntano ad aggiungere in bacheca anche la Conference League. Il cammino europeo del Chelsea inizia contro un Gent che ha tra le sue fila due calciatori inglesi: Max Dean e Archie Brown, che in estate è stato spesso accostato al Chelsea. "Giocare a Stamford Bridge è sempre speciale", ha detto Wouter Vrancken, allenatore del Gent. Con il Chelsea che sta ancora imparando i dettami tattici del nuovo allenatore Enzo Maresca, il risultato non è scontato.

Statistica

Il Chelsea in Europa ha perso due partite casalinghe su 12, entrambe contro il Real Madrid.

Jadon Sancho e Christopher Nkunku (a dx) festeggiano un gol del Chelsea Chelsea FC via Getty Images

La finale della Conference League di questa stagione si terrà a Wroclaw, in Polonia, dando alle contendenti polacche della fase campionato, ovvero Legia e Jagiellonia Białystok, un incentivo in più per puntare in alto. Tuttavia il neo allenatore portoghese del club di Varsavia, Gonçalo Feio, si trova davanti a un compito non facile. La squadra di Manuel Pellegrini, invece, proverà a confermarsi come una delle favorite del torneo.

Statistica

Il Legia non vince in casa in Europa contro club spagnoli da quattro partite (P2 S2), ovvero dalla vittoria per 2-1 in Coppa dei Campioni del 1971 contro l'Atlético de Madrid.

L'esultanza del Legia per un gol nelle qualificazioni Getty Images

Viaggio di scoperta

Larne

Dopo aver vinto il campionato nelle ultime due stagioni, il Larne è diventato la prima squadra dell'Irlanda del Nord a partecipare a una fase a gironi/campionato di una competizione UEFA per club e si reca in Norvegia per l'esordio. Proveniente da una città portuale a 30 km da Belfast (il club viene anche chiamato Harbour Rats), il Larne si è trasformato sotto la guida di Tiernan Lynch. "Non è più un sogno irrealizzabile", ha detto Lynch dopo che la sua squadra ha battuto il Lincoln Red Imps qualificandosi alla fase campionato. "Questo è il miglior gruppo di giocatori con cui si possa lavorare. Fanno tutto bene e non si arrendono mai".

Larne pronto all'esperienza in Conference League

Osservato speciale

Gonçalo Gregório (Noah)

Prima squadra armena a raggiungere una fase a gironi/campionato UEFA, il Noah di Armavir deve molto al suo attaccante portoghese "Greg". Il 29enne si è unito al club quest'estate e ha dichiarato: "Sono qui per vincere tutto. Vogliamo portare il Noah al livello successivo". Nelle qualificazioni ha segnato sei gol, tutti in casa. Nato a Lisbona e figlio dell'ex difensore del Belenenses, Rui Grégorio, Gonçalo ha giocato nelle giovanili dell'Estoril Praia e del Belenenses, vincendo campionati di terza e seconda categoria in Portogallo prima di trasferirsi in Polonia e poi in Romania.

La spiegazione del nuovo format di Conference League!