DECATHLON fornitore ufficiale dei palloni di UEFA Europa League e Conference League

DECATHLON sarà il fornitore ufficiale dei palloni della UEFA Europa League e della UEFA Conference League dall'inizio della stagione 2024/25 fino al termine della stagione 2026/27.

Il pallone DECATHLON è stato scelto per il comfort di controllo e la precisione in zona di atterraggio, oltre che per il suo grip straordinario che facilita le giocate in qualsiasi condizione atmosferica.

Il pallone è stato premiato con l'etichetta FIFA Quality Pro e utilizza la tecnologia Thermobonding per garantire una maggiore durata, per una qualità ottimale dall'inizio alla fine della partita.

DECATHLON ha raggiunto questo livello di qualità attraverso una fruttuosa collaborazione con giocatori di vario livello, creando uno dei palloni più testati al mondo. Anche i test con i prototipi sono stati condotti con più di dieci squadre professionistiche francesi.

Il pallone è disponibile da oggi online e in tutti i negozi DECATHLON.