Puskás Akadémia-Fiorentina 1-1 (and. 3-3, 5-6 d.c.r.): Viola avanti ai rigori

Due volte finalista nelle ultime due stagioni di UEFA Conference League, la Fiorentina stacca il pass per la fase campionato della competizione. Alla Pancho Aréna, contro la Puskás Akadémia, i Viola segnano per primi ma sono raggiunti al 94' su rigore e pareggiano ancora - stavolta 1-1 - dopo il 3-3 di una settimana fa: dagli 11 metri, dopo le espulsioni di Luca Ranieri e Pietro Comuzzo, la squadra di Raffaele Palladino riesce a qualificarsi grazie alla parata decisiva di David de Gea su Roland Szolnoki.



Puskás Akadémia-Fiorentina 1-1 (5-6 d.c.r.): la partita minuto per minuto e le reazioni



Gli ungheresi, galvanizzati dal pareggio del Franchi, giocano meglio e hanno almeno tre grandi occasioni per passare in vantaggio. De Gea, di nuovo preferito in Europa a Pietro Terracciano, si salva nel primo tempo sul destro ravvicinato del croato Jakov Puljić, mentre nella ripresa l'ex portiere di Atletico Madrid e Manchester United deve ringraziare i legni.

Il difensore polacco Wjciech Golla colpisce il palo di testa sugli sviluppi di una punizione, mentre Jakub Plšek centra la traversa da due passi complice un super intervento proprio di De Gea. Palladino capisce di dover "ridisegnare" la Fiorentina e opta per un triplice cambio, gettando nella mischia Comuzzo, Andrea Colpani e Christian Kouamé.

La mossa porta subito frutto perché dopo sei minuti i Viola trovano il gol con Moise Kean, a segno anche una settimana fa: il destro dal limite dell'ex attaccante della Juventus non dà scampo ad Ármin Pécsi e si infila all'angolino. L'arbitro concede 5 minuti di recupero e la squadra di Palladino sembra poter resistere agli attacchi dei padroni di casa di Zsolt Hornyák.



Highlights: Olympiacos-Fiorentina 1-0 (DTS)

Ma al 94' accade l'imprevedibile. Ranieri trattiene in area Lamin Colley e l'arbitro assegna il rigore, mostrando il cartellino rosso al difensore: dal dischetto, Zsolt Nagy non sbaglia e porta la sfida all'extra-time. Nel primo supplementare i Viola subiscono un'altra espulsione - fuori Comuzzo per doppia ammonizione - ma riescono a resistere e portare la sfida ai rigori. Segnano tutti, fino al penultimo penalty dei padroni di casa: Szolnoki si fa "ipnotizzare" da De Gea e il capitano, Cristiano Biraghi, suggella dagli undici metri il passaggio del turno.