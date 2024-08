Passo falso Fiorentina: 3-3 contro il Puskás Akadémia

Sotto di due gol in casa contro il Puskás Akadémia, nell'andata degli spareggi di UEFA Conference League, la Fiorentina si rende protagonista di una splendida rimonta e si porta in vantaggio, ma nel finale di gara subisce la rete del definitivo 3-3.

L'avvio di gara è tutto in salita: Michael Kayode atterra in area Zsolt Nagy, che si presenta personalmente sul dischetto e porta avanti i magiari al 9'. Passano una manciata di minuti e gli ospiti raddoppiano: errato disimpegno viola e Mikael Soisalo fulmina in diagonale David De Gea. Al 12' la Fiorentina è sotto 2-0.

La squadra di casa prova a riorganizzarsi, ma bisogna attendere la fine del primo tempo per le prime vere occasioni. Alessandro Bianco centra la traversa con un gran tiro dalla distanza, poi, in pieno recupero, Riccardo Sottil accorcia le distanze con una precisa conclusione da dentro l'area.

Nella ripresa la squadra di Raffaele Palladino alza i ritmi e, complici i cambi, ribalta la sfida. Ármin Pécsi si supera per negare il pareggio al subentrato Moise Kean, ma nulla può su Lucas Martínez Quarta, che di testa firma il 2-2 al 67'.

Il gol di Kean, però è nell'aria: al 75' l'attaccante sfrutta un errore della difesa ospite e con un gran diagonale firma la rete del sorpasso. Il vantaggio viene difeso poco dopo da uno strepitoso De Gea, che dice di no al colpo di testa da due passi di Jakub Plšek.

Sembra fatta, ma il veleno è nella coda: all'89' Wojciech Golla sigla di testa la rete del 3-3 sugli sviluppi di un corner e gela lo Stadio Artemio Franchi: la Fiorentina dovrà conquistarsi l'accesso alla fase a gironi tra una settimana in Ungheria.