Lukaku-Lautaro, l’Inter espugna Praga e resta in corsa

Trascinata da un grande Romelu Lukaku - primo gol in Europa con la maglia nerazzurra - e dalla doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter vince 3-1 in casa dello Slavia Praga e resta in piena corsa per la qualificazione.

Lo Slavia parte forte ma è l’Inter a passare in vantaggio. Lukaku fa a spallate con la difesa di casa e serve a Lautaro il pallone dell’1-0. Gran gol dell’argentino, a segno per la quarta partita di fila in Champions League.

I padroni di casa reagiscono e provano a schiacciare i Nerazzurri che però sembrano trovare il raddoppio con Lukaku. L’illusione dura poco perché il VAR pesca un fallo in area di Skriniar. Gol annullato e rigore per lo Slavia. Soucek calcia centrale ma batte comunque Handanovic.

Un brutto colpo per l’Inter ma gli uomini di Conte rientrano in campo trasformati nella ripresa. Lukaku - colpo di testa al termine di una grande azione - e Brozovic - gran tiro - vengono fermati dalla traversa.

L’Inter trema quando Masopust si ritrova a tu per tu con Handanovic ma il portiere dell’Inter sventa con i piedi. Finalmente un buon segno per l’Inter. E infatti arriva il gol del 2-1 con Lukaku che si invola in contropiede e salta anche il portiere per depositare il pallone in rete.

La coppia Lautaro-Lukaku è letale e nel finale arriva anche il secondo gol personale dell’argentino sempre su assist dello scatenato Lukaku. L’inter spera ancora. All’ultima giornata si giocherà tutto a San Siro contro il Barcellona.