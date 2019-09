Napoli - Liverpool: la vigilia

Le due squadre si sono già affrontate in quattro occasioni

I precedenti tra Napoli e Liverpool: 1V 1P 2S

Nella stagione 2018/19 entrambe le compagini hanno vinto 1-0 in casa

I Reds sono campioni d'Europa in carica

Le gare del 2 ottobre: Genk-Napoli, Liverpool-Salisburgo

Probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente

Assenti: Milik (coscia)

In dubbio: Hysaj (coscia)

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah; Firmino, Mané

Assenti: Alisson Becker (polpaccio), Keïta (anca), Clyne (ginocchio)

In dubbio: Origi (caviglia)

Carlo Ancelotti, allenatore Napoli

Il Liverpool è cresciuto molto perché nella stagione scorsa ha acquisito certezze e consapevolezza. Anche il Napoli è cresciuto, come qualità della rosa e a livello di certezze. Sarà una partita molto simile a quella della passata stagione, molto combattuta e giocata con grande intensità. Speriamo che il risultato sia lo stesso.

Vogliamo essere protagonisti in questa Champions League, ma il cammino dipende da tanti fattori e non possiamo pensare adesso a dove possiamo arrivare. Passiamo il gruppo e poi si vedrà. La squadra favorita per domani? Di solito i campioni d'Europa sono favoriti...

Jürgen Klopp, allenatore Liverpool

Lo sapevi?

Il Napoli ha vinto solo quattro delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (P3 S5) – con tutte le vittorie maturate al San Paolo. Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.