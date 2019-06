14:30CET, 18 giugno, Nyon

Sorteggio primo turno di qualificazione (partite il 9/10 e 16/17 luglio)

Come stabilito nei paragrafi 13.03 e 13.04 dei Regolamenti della UEFA Champions League 2019/20, l'amministrazione UEFA forma gironi e teste di serie per il primo turno di qualificazione secondo il ranking per club stabilito all'inizio della stagione e in linea con i principi del Comitato Competizioni per Club.

Le 32 squadre sono suddivise in due gironi da dieci (Gruppo 1 e 2) e in uno da 12 (Gruppo 3).

Le 32 squadre - di cui 16 teste di serie e 16 non teste di serie - saranno suddivise equamente nei tre gironi.

Gruppo 1 (teste di serie in grassetto)

Astana (KAZ)

Ludogorets (BUL)

Crvena zvezda (SRB)

Shkëndija (MKD)

AIK (SWE)

Sūduva (LTU)

CFR Cluj (ROU)

Ferencvárosi (HUN)

Nõmme Kalju (EST)

Ararat-Armenia (ARM)

Gruppo 2 (teste di serie in grassetto)

Celtic (SCO)

Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

Valletta (MLT)

Sarajevo (BIH)

Sutjeska (MNE)

Partizani (ALB)

Saburtalo (GEO)

Gruppo 3 (teste di serie in grassetto)

BATE Borisov (BLR)

Maribor (SVN)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Dundalk (IRL)

The New Saints (WAL)

Vincenti del turno preliminare

Piast Gliwice (POL)

Valur Reykjavík (ISL)

Linfield (NIR)

HB Tórshavn (FRO)

Riga (LVA)

Procedura del sorteggio

Per ciascun girone saranno preparate due urne, una per le squadre teste di serie e una per le non teste di serie.

Per ciascun girone, le palline contenenti i nomi delle teste di serie saranno piazzate in un'urna mentre le palline con le squadre non teste di serie verranno collocate in un'altra urna. Una pallina verrà presa da ciascuna urna e piazzata in un'altra urna vuota e grande posta al centro, dove le palline verranno mescolate. La prima squadra sorteggiata giocherà l'andata in casa contro la seconda sorteggiata.

Si applicherà la stessa procedurà per le rimanenti palline in modo da completare tutti gli accoppiamenti del primo girone, e poi ripetuto per determinare gli accoppiamenti del secondo e del terzo girone.

Il coefficiente per club è determinato O dalla somma dei punti nelle precedenti cinque stagioni O dal coeffiecinete della federazione nello stesso periodo di tempo – QUALUNQUE SIA IL PIÙ ALTO (secondo un nuovo sistema introdotto dal 2018/19 in poi).