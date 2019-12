Cristiano Ronaldo: capocannoniere delle competizioni UEFA del 2019 e del decennio

Cristiano Ronaldo è stato per la quarta volta in sette anni il miglior marcatore dell'anno nelle competizioni UEFA, arrivando davanti Harry Kane e Vivianne Miedema.

Ronaldo è stato il capocannoniere di tutte le competizioni UEFA per club e per nazionale nel 2013, 2014 e 2017, ma l'anno scorso la corona gli è stata soffiata da Daishawn Redan, giocatore delle giovanili del Chelsea e dell'Olanda. Nel 2019 però il portoghese è tornato a ruggire segnando sette gol in UEFA Champions League con la Juventus più altri 14 complessivi col Portogallo nelle qualificazioni europee e nelle Finals di UEFA Nations League, staccando così di due lunghezze Harry Kane al secondo posto.

Con 19 gol, Kane si è piazzato in seconda posizione davanti a una calciatrice dell'Arsenal - l'attaccante olandese Vivianne Miedema. I suoi dieci gol in UEFA Women's Champions League e otto nelle qualificazioni a UEFA Women's EURO 2021 sono stati messi a segno in nove partite appena da agosto. In totale la finalista della Coppa del Mondo femminile, Miedema, ha realizzato 53 gol nell'anno solare tra club e nazionale, il miglior bottino di reti per una calciatrice di livello elite, arrivando un gol dietro a Robert Lewandowski (54).

Lewandowski ha chiuso invece l'anno al quinto posto, dietro Raheem Sterling e a pari merito con Renan Mantelli, che con i suoi 16 gol in UEFA Futsal Champions League con l'Omonia Nicosia quest'anno ha segnato più reti di tutti in una singola competizione UEFA.

Classifica marcatori nelle competizioni UEFA del 2019

21: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo) – 7 UCL, 11 EQ, 3 UNL

19: Harry Kane (Tottenham Hotspur/Inghilterra) – 7 UCL, 12 EQ

18: Vivianne Miedema (Arsenal/Olanda) – 10 UWCL, 8 WEURO

17: Raheem Sterling (Manchester City/Inghilterra) – 9 UCL, 8 EQ

16: Robert Lewandowski (Bayern München/Polonia) – 10 UCL, 6 EQ

16: Renan Mantelli (Omonia Nicosia) – 16 UFCL

15: Nikita Tromp (Olanda) – 8 WU19, 7 WU17

14: Olivier Giroud (Chelsea/Francia) – 7 UEL, 1 SCUP, 6 EQ

14: Alfredo Morelos (Rangers) – 14 UEL

13: Dani Olmo (GNK Dinamo/Spagna) – 5 UCL, 1 UEL, 1 EQ, 6 U21

12: Serge Gnabry (Bayern München/Germania) – 4 UCL, 8 EQ

12: Pernille Harder (Wolfsburg/Danimarca) – 7 UWCL, 5 WEURO

12: Ada Hegerberg (Lyon) – 12 UWCL

12: Claudiu Keșerü (Ludogorets/Romania) – 6 UEL, 6 EQ

Migliori marcatori in competizioni UEFA nell'ultimo decennio

145: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus/Portogallo) – 107 UCL, 2 SCUP, 6 EURO, 3 UNL, 27 EQ

101: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund/Bayern München/Polonia) – 63 UCL, 1 UEL, 2 EURO, 35 EQ

99: Lionel Messi (Barcellona) – 96 UCL, 3 SCUP

80: Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon/Norvegia) – 53 UWCL, 11 WEURO, 2 WOLT, 9 WU19, 5 WU17

65: Eugénie Le Sommer (Lyon/Francia) – 46 UWCL, 19 WEURO



Capocannonieri anno per anno

2019 21: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo) – 7 UCL, 11 EQ, 3 UNL

2018 19: Daishawn Redan (Chelsea/Olanda) – 8 UYL, 5 U19, 6 U17

2017 27: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 19 UCL, 8 EQ

2016 18: Ada Hegerberg (Lyon/Norvegia) – 9 UWCL, 7 WEURO, 2 WOLT

2015 20: Robert Lewandowski (Bayern München/Polonia) – 11 UCL, 9 EQ

2014 17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 13 UCL, 2 SCUP, 2 EQ

2013 15: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo) – 15 UCL

2012 20: Vivianne Miedema (Olanda) – 20 WU17

2011 17: Alexandra Lunca (Olimpia Cluj/Romania) – 2 UWCL, 9 WU19 6 WU17

2010= 16: Chimel Vita (Kremlin Bicêtre United) – 16 UFCL

2010= 16: Clayton Baptistella (Luparense/Montesilvano/Italia) – 12 UFCL, 4 FEURO

Le squadre elencate sono solo quelle i cui calciatori hanno segnato in quell'anno in competizioni UEFA .

Legenda

EQ: Qualificazioni Europee

FEURO: UEFA Futsal EURO (qualificazioni incluse)

SCUP: Supercoppa UEFA

UCL: UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

UEL: UEFA Europa League (qualificazioni incluse)

UFCL: UEFA Futsal Cup/UEFA Futsal Champions League

UNL: UEFA Nations League

UWCL: UEFA Women's Champions League

UYL: UEFA Youth League

U19: Campionati Europei UEFA Under 19 (qualificazioni incluse)

U17: Campionat Europei UEFA Under 17 (qualificazioni incluse)

WEURO: UEFA Women's EURO (qualificazioni incluse)

WOLT: Torneo di qualificazione olimpico femminile UEFA

WU19: Campionati Europei femminili UEFA Under 19 (qualificazioni incluse)

WU17: Campionati Europei femminili UEFA Under 17 (qualificazioni incluse)

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo Femminile, alla Coppa del Mondo di Futsal e alla Coppa del Mondo FIFA prima dell'introduzione delle Qualificazioni Quropee, non contano statisticamente come competizioni UEFA.