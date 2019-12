Mondiale per club: il Liverpool ci riprova in Qatar

Questa settimana, il Liverpool può diventare la settima squadra europea a vincere la Coppa del Mondo FIFA per club.

I Reds, che a giugno hanno vinto la loro sesta Coppa dei Campioni, partecipano al mondiale per club per la seconda volta. L'unica altra partecipazione è stata quella dopo il trionfo in UEFA Champions League 2005, con la sconfitta per 1-0 contro il São Paulo a Yokohama.

La squadra di Jürgen Klopp può riprovarci in Qatar e affronterà i messicani del Monterrey in semifinale mercoledì (18:30 CET). Chi vince incontrerà la vincitrice tra il Flamengo e l'Al Hilal (Arabia Saudita) nella finale di sabato (18:30 CET).

Le squadre europee hanno vinto le ultime sei edizioni della Coppa del Mondo per club, con quattro trionfi per il Real Madrid.

Albo d'Oro Coppa del Mondo FIFA per club

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Corinthians 2 (2000, 2012)

AC Milan 1 (2007)

Bayern München 1 (2013)

Internacional 1 (2006)

Internazionale Milano 1 (2010)

Manchester United 1 (2008)

São Paulo 1 (2005)

Titoli mondiali per club*

Il Milan festeggia la vittoria del mondiale per club nel 2007 ©Getty Images

Real Madrid 7 (1960, 1998, 2002; 2014, 2016, 2017, 2018)

AC Milan 4 (1969, 1989, 1990; 2007)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Bayern München 3 (1976, 2001; 2013)

Boca Juniors 3 (1977, 2000, 2003)

Internazionale Milano (1964, 1965; 2010)

Nacional 3 (1971, 1980, 1988)

Peñarol 3 (1961, 1966, 1982)

São Paulo 3 (1992, 1993; 2005)

*Coppa Intercontinentale e Coppa del Mondo FIFA per club

Vittorie della Coppa del Mondo per club nazione

7: Spagna

4: Brasile

2: Italia

1: Inghilterra, Germania

Capocannonieri delle squadre europee in Coppa del Mondo per club

7: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

6: Gareth Bale (Real Madrid)

Luis Suárez dopo un gol nel 2015 ©Getty Images

5: Lionel Messi (Barcelona), Real Madrid), Luis Suárez (Barcelona)

3: Nicolas Anelka (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Wayne Rooney (Manchester United)

2: Adriano (Barcelona), Peter Crouch (Liverpool), Quinton Fortune (Manchester United), Raúl González (Real Madrid), Filippo Inzaghi (AC Milan), Pedro Rodríguez (Barcelona), autoreti

1: Jonathan Biabiany (Internazionale), Sergio Busquets (Barcelona), Nicky Butt (Manchester United), Dante (Bayern München), Deco (Barcelona), Samuel Eto'o (Internazionale), Cesc Fàbregas (Barcelona), Darren Fletcher (Manchester United), Geremi (Real Madrid), Steven Gerrard (Liverpool), Mario Götze (Bayern München), Eidur Gudjohnsen (Barcelona), Xavi Hernández (Barcelona), Fernando Hierro (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Kaká (AC Milan), Seydou Keita (Barcelona), Marcos Llorente (Real Madrid), Mario Mandžukić (Bayern München), Rafael Márquez (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Maxwell (Barcelona), Diego Milito (Internazionale), Luka Modrić (Real Madrid), Fernando Morientes (Real Madrid), Alessandro Nesta (AC Milan), Goran Pandev (Internazionale), Franck Ribéry (Bayern München), Ronaldinho (Barcelona), Sávio (Real Madrid), Clarence Seedorf (AC Milan), Dejan Stanković (Internazionale), Thiago Alcántara (Bayern München), Fernando Torres (Chelsea), Nemanja Vidić (Manchester United), Dwight Yorke (Manchester United), Javier Zanetti (Internazionale)