Sorteggio ottavi: Atalanta-Valencia, Lione-Juventus, Napoli-Barça

Sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League

18 febbraio & 11 marzo

Borussia Dortmund (GER) - Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético (ESP) - Liverpool (ENG)

19 febbraio & 10 marzo

Atalanta (ITA) - Valencia (ESP)

Tottenham Hotspur (ENG) - Leipzig (GER)

25 febbraio & 18 marzo

Chelsea (ENG) - Bayern München (GER)

Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)

26 febbraio & 17 marzo

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Lyon (FRA) - Juventus (ITA)

Quando si giocano le partite?

Al sorteggio ha partecipato Pedro Pinto ©UEFA.com

Le gare d'andata sono previste per il 18/19 e 25/26 febbraio mentre quelle di ritorno per il 10/11 e 17/18 marzo. L'orario d'inizio sarà alle 21:00 CET.

Procedura del sorteggio

Sono state preparate due urne: una con le otto vincitrici dei gironi e un'altra con le otto seconde.

Nessuna squadra avrebbe potuto incontrarne una già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione.

Le teste di serie vincitrici dei gironi giocheranno l'andata degli ottavi in trasferta e il ritorno in casa.

In base a decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non sono state accoppiate tramite sorteggio.

Qualcos'altro da sapere?

Modifica alle liste

Ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori per le rimanenti partite entro la mezzanotte CET del 3 febbraio 2020. I calciatori possono aver giocato per un'altra squadra in UEFA Champions League o UEFA Europa League in questa stagione, ma ci sono restrizioni sul numero di giocatori della "Lista A". Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo 45 del regolamento.

Il sorteggio si è svolto a Nyon ©UEFA.com

Se la partita rimane in pareggio dopo i 180 minuti...

La qualificazione come primo criterio si decide in base ai gol in trasferta. Se regna l'equilibrio anche in questo caso, allora si va ai supplementari. Se le due squadre segnano lo stesso numero di gol nei 30 minuti dei supplementari, i gol in trasferta contano doppio. Se invece non ci sono ulteriori gol nei supplementari, allora si andrà ai rigori (tirati in alternanza dalle due squadre).

Quali sono le date della stagione?

Quarti di finale

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 7/8 aprile

Ritorno: 14/15 aprile

Semifinali

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 28/29 aprile

Ritorno: 5/6 maggio

Finale

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 27 maggio