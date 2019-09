Profilo club: Atalanta

Atalanta BC

Anno di fondazione: 1907

Soprannome: La Dea

Titoli competizioni UEFA per club (secondo posto tra parentesi)

• Nessuno

Titoli nazionali (più recente tra parentesi)

Campionato: nessuno

Coppa Italia: 1 (1963)

Risultati europei ultimi 10 anni (UEFA Champions League se non diversamente indicato)

2018/19: spareggi di UEFA Europa League

2017/18: sedicesimi di UEFA Europa League

2016/17: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2015/16: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2014/15: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2013/14: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2012/13: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2011/12: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2010/11: non ha partecipato alle competizioni UEFA

2009/10: non ha partecipato alle competizioni UEFA

Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

4-1: Atalanta - Fenerbahçe SK

07/11/90, andata secondo turno di Coppa UEFA

3-0: Atalanta - Everton

14/09/17, fase a gironi di UEFA Europa League

• Vittoria esterna più ampia

0-8: Sarajevo - Atalanta

02/08/18, ritorno secondo turno preliminare di UEFA Europa League



• Sconfitta interna più pesante

1-2: Atalanta - Mechelen

20/04/88, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe

L'Atalanta ha anche perso 3-1 contro lo Sporting CP nel replay del turno preliminare della Coppa delle Coppe del 1963, giocata in campo neutro a Barcellona

• Sconfitta esterna più pesante

3-1: Sporting CP - Atalanta

09/10/63, ripetizione turno preliminare Coppa delle Coppe

2-0: Internazionale - Atalanta

20/03/91, ritorno quarti di finale di Coppa UEFA



UEFA Champions League (solo dalla fase a gironi alla finale)

• Vittoria casalinga più ampia

N/D

• Vittoria esterna più ampia

N/D

• Sconfitta interna più pesante

N/D

• Sconfitta esterna più pesante

N/D