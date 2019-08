Fase a gironi Champions League: confermate le fasce per il sorteggio

In vista del sorteggio della la fase a gironi di UEFA Champions League, che verrà trasmesso in diretta streaming alle 18.00 CET su UEFA.com, le 32 squadre sono state suddivise in quattro fasce.

In prima fascia ci sono i campioni in carica, i vincitori della UEFA Europa League e i primi classificati dei sei campionati più in alto nel ranking. L'appartenenza dalla seconda alla quarta fascia è determinata invece dal ranking per coefficienti dei club.

Prima fascia

Liverpool (ENG, campione in carica)

Chelsea (ENG, vincitore UEFA Europa League)

Barcellona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia

Real Madrid (ESP) coefficiente 146.000

Atlético Madrid (ESP) 127.000

Borussia Dortmund (GER) 85.000

Napoli (ITA) 80.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 80.000

Tottenham Hotspur (ENG) 78.000

Ajax (NED) 70.500

Benfica (POR) 68.000

Terza fascia

Lyon (FRA) 61.500

Bayer Leverkusen (GER) 61.000

Salzburg (AUT) 54.500

Olympiacos (GRE) 44.000

Club Brugge (BEL) 39.500

Valencia (ESP) 37.000

Internazionale Milano (ITA) 31.000

GNK Dinamo (CRO) 29.500

Quarta fascia

Lokomotiv Moskva (RUS) 28.500

Genk (BEL) 25.000

Galatasaray (TUR) 22.500

RB Leipzig (GER) 22.000

Slavia Praha (CZE) 21.500

Crvena zvezda (SRB) 16.750

Atalanta (ITA) 14.945

LOSC Lille (FRA) 11.699

Regole del sorteggio



Alle 26 squadre qualificate direttamente alla fase a gironi secondo il format della competizione introdotto nel 2018/19 , si aggiungono le sei vincitrici degli spareggi.

Nessuna squadra può affrontare un club della stessa federazione. Inoltre, in base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA, club russi e ucraini non potranno essere sorteggiati nello stesso girone.

Le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club spalmate nelle giornate di martedì e mercoledì.

Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H.

Il sorteggio stabilisce inoltre i gironi per il percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League.

Calendario della stagione



17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul